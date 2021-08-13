مقتل امرأة وإصابة 17 آخرين بانفجار حافلة في روسيا

لقيت امرأة مصرعها وأصيب 17 شخصا على الأقل، من جراء انفجار في حافلة في فورونيغ غربي روسيا، حسبما ذكرت السلطات المحلية ليلة الجمعة.
وأشار حاكم المنطقة ألكسندر غوسيف، عبر تلغرام، إلى أن "عدد الجرحى ارتفع إلى 18 (...) من بينهم امرأة فارقت الحياة". وهناك عدد من الجرحى في حالة خطرة.
وقال سائق الحافلة لقناة روسيا-24، إن خمسة وثلاثين شخصًا كانوا على متنها.
وقد وقع الانفجار بينما كانت الحافلة في موقف قرب مركز تجاري، وأدى إلى تطاير سقفها ونوافذها حسب ما أظهر عدد من مقاطع الفيديو نشرها المارّة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعادت وسائل إعلام روسية بثها.
وقالت لجنة التحقيق المكلفة القضايا الرئيسية في البلاد في بيان، إنها أرسلت خبراء من موسكو، وفتحت تحقيقا جنائيا بتهمة الإهمال في صيانة الحافلة.
وقال نائب حاكم المنطقة سيرغي سوكولوف لوكالة "إنترفاكس" للأنباء: "حتى الآن، لا يوجد ما يشير إلى أن الأمر يتعلق بهجوم إرهابي".
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