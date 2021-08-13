خطوات التسجيل في خدمة النقل المدرسي عبر نظام نور 1443.أصدرت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية. تعميماً لكافة المدارس الحكومية بنين وبنات. ومراكز ومعاهد التربية الخاصة حول خدمة النقل المدرسي. وذلك استعداداً للعام الدراسي الجديد 1443. حيث أعلنت وزارة التعليم في المملكة بأن الدراسة حضورياً، هذا العام للمرحلتين المتوسطة والثانوية، مشيرة إلى أن الدراسة ستكون عن بعد عبر منصة مدرستي للمرحلة الابتدائية، إلى حين وصول المناعة المجتمعية إلى 70% أو حتى تاريخ 30/10/2021 أيهما أقرب.

خطوات التسجيل في خدمة النقل المدرسي عبر نظام نور 1443

أوضحت وزارة التعليم في التعميم الصادر منها بشأن خدمة النقل المدرسي عبر نظام نور 1443، الخطوات التي يجب على كافة المدارس إتباعها في خدمة النقل المدرسي عبر نظام نور وهذه الخطوات هي:-

1- يجب أن تقوم المدرسة بتكليف أحد منسوبيها للقيام بمهمة مشرف النقل المدرسي حتي يمكنه القيام بمتابعة أعمال التسجيل في الخدمة.

2- يقوم مشرف النقل المدرسي بإنشاء حساب في نظام نور لهذا الغرض من خلال حساب مدير المدرسة حتي يمكن الاشراف والمتابعة لأعمال النقل المدرسي.

3- يمكن تسجيل الطلبة والطالبات من خلال حساب مشرف النقل المدرسي في نظام نور من خلال إتباع الخطوات الآتية:-

الدخول على نظام نور ثم حساب مشرف النقل المدرسي.

اختيار النقل المدرسي.

اختيار مراجعة النقل المدرسي.

يتم اختيار الكل وتحديد الإعاقة بالنسبة لطلاب التربية الخاصة، وسليم بالنسبة لباقي الطلبة والطالبات.

يتم اختيار عرض، حيث سوف تظهر صفحه تتضمن أسماء الطلبة والطالبات، بحيث يتم تسجيل كل طالبة وطالبه من خلال طلب نقل.

يتم تعبئة كافة البيانات اللازمة ثم الضغط على موافق.

4- ناشدت وزارة التعليم جميع السادة أولياء الأمور بضرورة تسجيل أبنائهم في خدمة النقل المدرسي، وخاصة بالنسبة للطلبة والطالبات في الاسر التي تحصل على الضمان الاجتماعي، وأيضاً أسر التربية الخاصة وذلك لأنهم مشمولين بالإعفاء من رسوم خدمة النقل المدرسي.

ومن المنتظر أن تقوم وزارة التعليم في المملكة بإصدار توجيهاتها للمدارس بشأن العودة الحضورية، وما يجب أن تقوم به المدرسة من تدابير صحية واحترازية بالتعاون مع وزارة الصحة من أجل منع تفشي جائحة كورونا المستجد، حيث أنه على الرغم من النجاح الساحق الذي حققته منصة مدرستي خلال العام الماضي، إلا أنه لا غني عن العودة حضورياً للمدارس.