نتائج التوجيهي في الأردن 2021 من الرابط الرسمي وزارة التعليم الأردنية إلكترونيًا

موعد إعلان نتائج التوجيهي في الأردن 2021K شهدت الساعات الأخيرة من اليوم انتظار ظهور نتائج التوجيهي في الأردن والتي ينتظرها الكثير والكثير من الأسر والطلاب الذين أدوا الامتحانات قبل أيام، واليوم الإعلان عن موعد النتائج من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الأردنية والتي خصصت موقع للحصول علي النتائج الخاصة بامتحانات التوجيهي، وفي تصريحات هامة له أعلن وزير التربية والتعليم الأردني محمد أبو قديس أن النتائج النهائية لطلاب التوجيهي الخاصة بالطلاب الأردنيين سوف يتم إعلانها في منتصف شهر أغسطس الحالي، حيث تتم الأن أعمال تجميع وتصحيح الامتحانات ومن ثم سوف يتم الإعلان عن النتائج من خلال المتحدث الرسمي للوزارة، وسوف يتم إتاحة النتيجة على الموقع المعتمدة من وزارة التعليم الأردنية خلال الأيام القادمة.

أعداد الطلبة الأردنيين في مدارس التوجيهي

أكد الوزير المختص محمد أبو قديس اليوم في المؤتمر الصحفي الخاص بالثانوية العامة أو التوجيهي أن أعداد الطلاب الذين أدوا امتحانات الثانوية العامة التوجيهية بلغ حوالي 207283 طالب في جميع المحافظات الأردنية، بينما بلغ عدد الطلاب في الثانوية العامة التوجيهية من النظام الخاص حوالي 88677.

خطوات الحصول علي نتيجة الثانوية العامة في الأردن

أتاحت الوزارة المختصة في الأردن مجموعة من الخطوات البسيطة والتي تساعد الطالب في الحصول علي النتائج الخاصة به، حيث يكون البداية في الدخول إلى الصفحة المخصصة للحصول علي النتائج على موقع وزارة التعليم، ومن ثم إدخال رقم الجلوس الشخصي للطالب، والاسم الثلاثي، ثم أدحل الأرقام التي تظهر علي صورة من أجل اجتياز التسجيل، ونكون إلى هنا قدمنا كل ما يخص الثانوية العامة في الأردن وطرق الحصول على النتيجة الخاصة بكل طالب على حدة من خلال الموقع المخصص للنتائج.