مقتل شخص وإصابة 16 بانفجار فى حافلة ركاب بمدينة فورونيج الروسية

جدة - نرمين السيد - وأشارت وزارة الصحة فى المدينة إلى أن "انفجار الحافلة خلف 16 جريحا فيما توفيت امرأة متأثرة بجروح أصيبت بها فى الحادث"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم". ووقع الانفجار داخل حافلة صغيرة (ميكروباص) قرب مركز تجارى وعلى متنها نحو 30 شخصا حسب إفادات سائقها. وفتحت النيابة العامة فى المدينة تحقيقا فى الحادث، وهناك روايات مختلفة قيد الدراسة، بما فيها رواية أولية لانفجار أسطوانة غاز الحافلة. وتعمل فى مكان الحادث فرق الإغاثة والأجهزة الأمنية والطواقم الطبية وأفادت وكالة "نوفوستى" بأن فريقا من خبراء جهاز الأمن الفيدرالى الروسى قد وصل إلى مكان الحادث. وأكد حاكم مقاطعة فورونيج ألكسندر جوسيف الذى وصل إلى مكان الحادث، أن السلطات ستقدم كل المساعدات الضرورية للمتضررين، وأنه كلف بفحص جميع الحافلات المستخدمة لنقل الركاب فى المدينة.

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