طالبان : سيطرنا على ثانى أكبر مدينة فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وقال متحدث باسم طالبان، فى بيان عبر حساب موثق على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن ميليشيات الحركة الإرهابية دخلت قندهار، مضيفًا أنها وصلت إلى ساحة الشهداء فى المدينة.
وتوقع سكان قندهار فى حديث لوكالة "فرانس برس"، إن تكون القوات الأفغانية قد انسحبت بالكامل إلى منشأة عسكرية خارج المدينة.
وكانت وكالة الأنباء الفرنسية، قد أفادت أمس الخميس، أن حركة طالبان أعلنت استيلاءها على مدينة هرات، غرب أفغانستان، كما سيطرت على مقر الشرطة فى المدينة.
فيما قالت وكالة سكاى نيوز عربية، إن الحكومة الأفغانية، عرضت على "طالبان" اتفاقا لتقاسم السلطة مقابل وقف العنف الذى يجتاح البلاد.
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