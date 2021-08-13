الشبكة العربية للتواصل والعلاقات تستعرض إنجازاتها وتناقش خطة العمل المقبلة

جدة - نرمين السيد - وعقد الاجتماع الرابع لمجلس الأمناء عن بعد، بحضور الدكتور ناصر القحطانى، مدير عام المنظمة، وسلطان البازعى، رئيس مجلس الأمناء، وباقى أعضاء مجلس أمناء الشبكة من الدول العربية.

وناقش الاجتماع خطة عمل الشبكة خلال الفترة المتبقية من عام 2021، كما استعرض ما تم إنجازه حتى الآن، فى ظل ظروف وتداعيات جائحة كورونا.

جدير بالذكر، أن الشبكة العربية للتواصل والعلاقات العامة تم إطلاقها بهدف نشر ثقافة التواصل، وتعزيز مفاهيم وممارسات العلاقات العامة بالمجتمع العربى، بما يدعم جهود الحكومات العربية فى هذا الإطار، كما تهدف هذه الشبكة إلى تكوين كيان عربى فاعل يربط مختلف المعنيين بمجال التواصل والعلاقات العامة على المستوى الفردى والمؤسسى العربى، بإشراف من المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بجامعة الدول العربية.