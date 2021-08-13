إسرائيل تعلن إسقاط طائرة مسيرة لحزب الله اللبناني

قال الجيش الإسرائيلي في بيان، الخميس، إنه أسقط طائرة مسيّرة تابعة لحزب الله اللبناني، بعد أيام قليلة من تصاعد التوتر بين الحزب وتل أبيب على جانبي الحدود بين البلدين.

وقال البيان إن "الجيش الاسرائيلي أسقط الأربعاء طائرة مسيرة تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية دخلت الأراضي الإسرائيلية من لبنان".

وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل لمنع أي انتهاك لسيادته".

ولم يذكر البيان تفاصيل فنيه عن الطائرة المسيرة، لكن تقارير إعلامية إسرائيلية قالت إنها كانت غير مسلحة، ومن المرجح أنها كانت في مهمة استطلاع.

وقصفت إسرائيل جنوب لبنان يوم الجمعة الماضي، ردا على إطلاق صواريخ من البلاد، أعلن حزب الله مسؤوليته عنها، وذلك بعد يومين من تبادل إطلاق نار مماثل. لكن كلا الجانبين استهدف أرضا فضاء.

وفي عام 2006، خلفت المواجهة بين إسرائيل وحزب الله أكثر من 1200 قتيل على الجانب اللبناني، معظمهم من المدنيين، و160 على الجانب الإسرائيلي، معظمهم عسكريون.

وتزامن تصعيد الأسبوع الماضي مع توتر إقليمي أوسع مع إيران، التي نفت اتهامات أميركية وإسرائيلية وبريطانية بأنها وراء هجوم 29 يوليو على ناقلة نفط تديرها إسرائيل في مياه الخليج، قُتل فيه اثنان من أفراد الطاقم، هما بريطاني وروماني.