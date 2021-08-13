يبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة وشروط التسجيل في سكني الضمان الاجتماعي 1443 ، وذلك لأن العديد من المواطنين يرغبون الحصول على الدعم الوطني الذي يتم تقديمه من قبل الهيئات المختصة، والهدف من هذا البرنامج أن يتم مساعدة المواطنين ذا الدخل المنخفض، وهذا من خلال إنشاء وحدات سكنية إلى المواطنين، وعلى الطلاب الذين يرغبون الحصول على الوحدات السكنية أن يقوموا بتقديم طلب للحصول على سكن.

طريقة وشروط التسجيل في سكني الضمان الاجتماعي 1443

إن الوسيلة الأمثل للحصول على سكن الضمان الاجتماع تتمثل في إتباع بعض الخطوات المطلوبة، ويتم هذا من خلال إتباع الخطوات الآتية:

الدخول على منصة سكني .

. ثم قم بتحديد خيار التسجيل من القائمة الرئيسية.

بعدها قم بتسجيل الدخول من خلال إضافة البيانات المطلوبة.

ثم الدخول على الملف الشخصي.

وبعدها حالة الاستحقاق.

ثم قم بالضغط على التقديم.

بعدها اضغط على الموافقة على شروط التقديم.

ثم حدد السكن الحالي.

بعدها قم بالضغط على الاستمرار.

ثم تقوم بإضافة البيانات المطلوبة.

في حال حدوث أي تحديثات يجب أن تقوم بإضافتها كوسيلة للتأكد من البيانات المضافة.

لابد من الإجابة على جميع الأسئلة وإضافة جميع البيانات المطلوبة.

ثم قم بالضغط على استكمال البيانات.

وبعد إضافة بيانات الوظيفة ومحل الإقامة بعدها قم بالضغط على حفظ.

بعدها سوف تظهر الوحدات السكنية المتاحة قم باختيار المناسب.

بعدها قم بتحديد المدة الزمنية للحصول على السكن.

ثم اضغط على حفظ الطلب.

بعدها قم بالضغط على الاستحقاق.

بعد الإنتهاء من جميع الخطوات احرص على طباعة البيانات.

ثم قم بتقديم الطلب إلى الجمعيات الأهلية التي توجد بالقرب من السكن الخاص بك.

شروط التقديم في سكني الضمان

يوجد بعض الشروط التي يجب أن تتوفر بالمتقدم إلى سكني الضمان، والغرض من ذلك أن يتم تقديم هذه الوحدات إلى المستحقين، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

أن يكون ضمن مستفيدي الضمان الاجتماعي.

إذا لم يكن ضمن الضمان الاجتماعي فلابد أن يكون مبلغ الإيجار المدفوع 200 ريال.

فلابد أن يكون مبلغ الإيجار المدفوع 200 ريال. سوف يتم تقديم بين 10-70% إلى فئة محدودي الدخل.

إذا تمكن الفرد من الحصول على مصدر دخل فإن الوحدات سوف تصبح بمبلغ شهري.

بالنسبة إلى المواطن الذي لا يكون له مصدر دخل سوى التي يحصل عليها من الدعم أن يقوم بدفع 8000 ريال سعودي للإيجار.

ختامًا لقد عرضنا لكم طريقة وشروط التسجيل في سكني الضمان الاجتماعي 1443 والتي يتسائل عنها الكثير من الاشخاص، وتعتبر ضمن وسائل المساعدة إلى محدودي الدخل في المملكة العربية السعودية.