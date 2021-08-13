البنتاجون يرسل 3 آلاف جندى لإجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين من أفغانستان

وذكر المتحدث باسم البنتاجون جون كيربى أن أول دفعة من القوات ستصل فى غضون ما بين 24 و48 ساعة، مشيرا إلى أن الجيش الأمريكى سينقل موظفى السفارة إلى مطار كابل جوا، بحسب "روسيا اليوم".
وأضاف المتحدث أن الولايات المتحدة ستنقل ألف فرد إلى قطر ليعكفوا هناك على النظر فى طلبات تأشيرات الهجرة للأفغان الراغبين فى الرحيل عن بلادهم؛ خوفا من انتقام طالبان منهم على مساعدتهم لواشنطن خلال الوجود الأمريكى فى أفغانستان.
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