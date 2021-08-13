قتلى بإطلاق نار في بريطانيا.. وحديث عن عمل "غير إرهابي"

ذكرت قناة سكاي نيوز، الخميس، أن عدة قتلى سقطوا في إطلاق للنار بمدينة بليموث جنوب غربي إنجلترا، ونقلت عن مصدر أمني أن الحادث لا يتعلق بعمل إرهابي.

وبحسب المصدر، فإن الحادث الذي وُصف بـ"المأساوي"، جرى احتواؤه، في الوقت الحالي.

وقال جوني ميرسر، وهو مشرع محلي عن حزب العمال، على تويتر حسابه في تويتر، إن "الواقعة لا علاقة لها بالإرهاب، والمشتبه به الهارب ليس في بليموث".

بدوره، قال النائب في البرلمان البريطاني، ليوك بولارد، إن "هذا اليوم كان حزينا في المنطقة"، موضحا أن عدد الضحايا لم يجر تحديده بعد بشكل دقيق.

ودعا بولارد، في تغريدة عبر حسابه في تويتر، إلى "عدم مشاركة أي صور للضحايا، احتراما لعائلاتهم وللظرف العصيب الذي يمرون به".