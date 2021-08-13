اعرف الأفضل واشترى أكثر هواتف الأندرويد سرعة في الأداء وقدرة تصوير فائقة

بعد حدوث الطفرات الكبيرة بين هواتف الأندرويد ذات الإمكانيات الكبيرة المتطورة وتنافس شركات الهواتف على تصنيع وتقديم أفضل الهواتف وبإمكانيات عالية جدا وبأسعار تنافسية مقبولة نوعا ما وعلى مدار أعوام عديدة سابقة قدمت شركات صناعة الهواتف الذكية الكثير من أنواع الهواتف واليوم ومن خلال مقالي ومن موقع ثقفني سوف أعرض لكم عدة أنواع من هواتف الأندرويد ومجموعة واسعة للغاية من الخيارات لتناسب إحتياجاتك وميزانيتك، والتي تعمل بنظام Android بأسعار متنوعة، بدءًا من هواتف الأندرويد ذات الميزانية المحدودة إلى الهواتف الرائدة والمتطورة، ومن خلال عرض أنواع متعددة ومميزة من هواتف الاندرويد يُمكن لأولئك الذين لديهم ميزانية محدودة الحصول على هاتف أندرويد جيد بأقل من 200 دولار، كما يُمكنك الترقية إلى نطاق 400 دولار و ستتحسن الخيارات بشكل كبير، خاصة عندما يتعلق الأمر بجودة الكاميرا، ويُمكنك الحصول على أداء رائد يبدأ من أقل من 700 دولار، وبطبيعة المنافسة الشرسة التي يشهدها سوق الهواتف الذكية يومًا تلو الآخر تحتوي جميع هواتف الأندرويد بشكل عام على كاميرات رائعة وعمر بطارية طويل الأمد وشاشات وميزات اتصال رائعة وغير ذلك الكثير؛ حيث يبدأ سعر هواتف أندرويد الرئيسية الأكثر تميزًا من 799 دولارًا، وتقدم أدق وألمع الشاشات والتصوير الأكثر تقدمًا، وميزات متطورة مثل: الشحن اللاسلكي العكسي وشاشات 120 هرتز، وقد توصلت الشركات الى تقنية 5G أيضًا إلى خيارات أكثر بأسعار معقولة، وعملت الشركات على إطلاق العديد من هواتف الأندرويد المذهلة، والتي تحتل مركز الصدارة مع استمرار طرحها، وكانت هناك مستويات أسعار جديدة للهواتف الذكية مع هواتف فائقة الجودة تبلغ 1000 دولار، ومن خلال عرض أنواع من الهواتف الذكية المختلفة يمكن تحديد إختيارك وشرائك بما يناسبك ويناسب قدراتك المادية وإمكانياتك.

فإذَا كنت تريد الإستغناء عن هاتفك الحالي وترغب في الاختيار من بين أفضل هواتف الأندرويد حول أفضل هواتف الأندرويد على النحو التالي:

1- هاتف Samsung Galaxy S21 Ultra

يُعتبر هاتف Samsung Galaxy S21 Ultra واحدًا من أفضل هواتف الأندرويد على الإطلاق في الوقت الحالي، وهو الرائد لشركة سامسونج الرائدة في صناعة التكنولوجيا لعام 2021، ويتميز Galaxy S21 Ultra بشاشة AMOLED رائعة مقاس 6.8 بوصة مع معدل تحديث فائق السلاسة يبلغ 120 هرتز يدعم أيضًا قلم S-Pen من سامسونج، وكاميرا خلفية رائعة مع مهارات تكبير مذهلة واتصال 5G البيانات فائقة السرعة، هذا هو الأفضل في تكنولوجيا الهاتف المحمول التي تقدمها سامسونج، وهو الهاتف الذي يجب عليك استخدامه إذا كنت تريد أحدث التقنيات، ويُمكنك مراجعة التفاصيل الكاملة الخاصة بالهاتف

2- هاتف OnePlus 9 Pro

من أفضل هواتف الأندرويد والتي طرحت في الأسواق مؤخرا ذو تقنية عالية وإمكانيات ممتازة وبأسعار معقولة نسبياً، ويحتل هاتف OnePlus 9 Pro مكانة كبيرة في قائمة أفضل هواتف الأندرويد؛ بسبب عمر البطارية والشحن، وتلتقط الكاميرا الرئيسية فيه بدقة 48 ميجا بيكسل صورًا رائعة بألوان طبيعية ونطاق ديناميكي ممتاز، ويتميز المستشعر الفائق السرعة بحجم 50 ميجا بيكسل بأنه ضخم ويلتقط نفس القدر من التفاصيل. وهو يحتوي على عدسة حرة الشكل فوقها؛ ما يساعد عمليًا في القضاء على تشوه الحواف خلال اللقطات فائقة السرعة، كما تحتوي العدسة المقربة بدقة 8 ميجا بيكسل على تقريب بصري 3.3x وتقريب رقمي 30x وOIS، ويُعد الفيديو أيضًا ميزة رائعة مع دعم ما يصل إلى 8K 30 FPS و4K 120 FPS وDOL-HDR وNightscape للحصول على لقطات منخفضة الإضاءة، ويُمكنك الاطلاع على التفاصيل الكاملة الخاصة بالهاتف

3- هاتف Google Pixel 5

من الجدير بالذكر أن شركة سامسونج تعد من أفضل الشركات المصنعة للهواتف الذكية بإمكانيات رائعة والمفضلة لدى شريحة كبيرة من مستخدمي الهواتف الذكية ، ويُعد هاتف بيكسل 5 هو أحدث الهواتف الذكية الرائدة من جوجل التي يمكنك شراؤها، ويُركز Pixel 5 على تقديم تجربة مستخدم رائعة وشاملة بسعر تنافسي، وقد نجح في جميع المجالات تقريبًا، وإذا كانت جودة الكاميرا تمثل أولوية رئيسية بالنسبة لك فيجب أن يكون Pixel 5 على رأس قائمة التسوق الخاصة بك، قد لا تبدو الكاميرات الأساسية بدقة 12.2 ميجا بيكسل والكاميرات العريضة للغاية بدقة 16 ميجا بيكسل مثيرة للإعجاب على الورق، ولكن جنبًا إلى جنب معالجة الصور التي لا مثيل لها من Google فإنها تقدم نتائج مذهلة حقًا، ويتميز هاتف Pixel 5 بتصميمات رائعة، وهو مصنوع بالكامل من الألومنيوم، ويعد لون Sorta Sage أحد أفضل الألوان التي رأيناها على الإطلاق في الهاتف، كما يحتوي هاتف Pixel 5 على شاشة AMOLED 90 هرتز، وأداء سريع بفضل معالج Snapdragon 765G، وعمر بطارية طويل الأمد، ومقابل أموال أقل بكثير من الكثير من الشركات الرائدة الأخرى فإن Pixel 5 يستحق إهتمامك.

4- هاتف ASUS ROG Phone 5

دخلت شركة أسوس منافسة مع شركات الهواتف الذكية العالمية ولكن في تصنيع موديلها لهذا الهاتف والذي يمتاز بتقنية عالية للالعاب والمحببة لدى شريحة كبيرة من محبي استخدام الهواتف الذكية لتشغيل الالعاب العالية، وتُعرف هواتف الألعاب بأنها من فئات الهواتف الذكية المتخصصة، لكن الأشخاص المهتمين بهذه الأجهزة يهتمون حقًا بكيفية أدائها، تعرف شركة ASUS هذا جيدًا؛ حيث عملت على تصنيع هواتف الألعاب شديدة التحمل لعدة سنوات حتى الآن، وأحدث إصدار في سلسلة ROG هو ROG Phone 5، إنه يتميز بواحدة من أكبر البطاريات ذات السعة التي رأيناها: 6000 مللي أمبير في الساعة لجلسات اللعب الممتدة، بالإضافة إلى شاشة AMOLED الرائعة مع معدل تحديث مرتفع يبلغ 144 هرتز؛ لجعل المحتوى الخاص بك سريعًا، يمكنك أيضًا الحصول على مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مم؛ لذلك لا داعي للقلق بشأن زمن انتقال الصوت، وكل ذلك مدعوم بأحدث وأكبر مجموعة شرائح Snapdragon 888.