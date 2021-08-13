إعانة البحث عن عمل 1443 شروط التسجيل والمبالغ المستحقة طاقات للتوظيف taqat.sa

تم الإعلان عن الموافقة على صدور تنظيم إعانة البحث عن عمل 1443 من قبل مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، حيث تضمن التنظيم الرسمي الصادر عن المجلس العديد من الأمور التي تتعلق بالإعانة المقدمة من صندوق الموارد البشرية هدف الأهداف التي من أجلها تم صدور تنظيم الإعانة، وشروط تقديم إعانة البحث عن العمل الواجب توافرها فيمن يرغب بالتسجيل وتقديم طلب للاستفادة من الإعانة، ومن المقرر أن يتراوح مبلغ الإعانة عند صرف إعانة البحث عن عمل للمستفيدين ما بين 2000 ريال إلى 750 ريال، ويتم تحديد قيمة المبلغ على حسب المدة، ويمكنكم التعرف على تفاصيل الإعانة من حيث الهدف والشروط والمبلغ المستحق بعد تسجيل إعانة البحث عن عمل من خلال موقع ثقفني.

تسجيل إعانة البحث عن عمل 1443

أعلنت جريدة أم القرى الجريدة الرسمية بالمملكة العربية السعودية عن صدور بقرار رقم 575 وتاريخ 22 رمضان 1442هـ من مجلس الوزراء الذي يتضمن الموافقة الكريمة على تنظيم إعانة البحث عن عمل واستمرار صندوق الموارد البشرية بالصرف للمستفيدين الحاليين حتى انتهاء المدة المحددة لهم للحصول على الإعانة أو المخصص النقدي.

ويتيح موقع صندوق تنمية الموارد البشرية إمكانية التسجيل في برنامج حافز البحث عن عمل الذي يهدف إلى تأهيل الأيدي العاملة إلى سوق العمل بالمملكة، وذلك بما يتناسب مع المتطلبات الخاصة بسوق العمل من أجل المساهمة في تعزيز الفرص في الحصول على الوظيفة المناسبة لهم، ويقدم البرنامج مخصص مالي بشكل شهري يتم الحصول عليه للمساعدة في البحث عن وظيفة.

رابط التسجيل في برنامج إعانة الباحثين عن عمل

يتيح موقع طاقات البوابة الوطنية للعمل إمكانية التسجيل في برنامج إعانة البحث عن العمل 1443، وذلك من خلال الدخول إلى البوابة الوطنية للعمل طاقات، ومن ثم إنشاء حساب على البوابة الإلكترونية، ثم اختيار برنامج إعانة البحث عن العمل من خانة برامجنا.

وقد أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية هدف بالمملكة العربية السعودية عن أن برنامج إعانة البحث عن العمل يعمل على دعم الكوادر الوطنية وتحفيزهم للدخول إلى سوق العمل، ويمكنكم الحصول على رابط التسجيل الرسمي من خلال اتباع الرابط التالي:

رابط دخول البوابة الوطنية للعمل طاقات للتوظيف الرسمي (taqat.sa).

هدف برنامج إعانة البحث عن العمل

تم إيضاح الهدف من الموافقة على تقديم إعانة البحث عن عمل ضمن التنظيم الصادر عن مجلس الوزراء بالمملكة، حيث يهدف التنظيم إلى تنظيم صرف إعانة الباحثين عن العمل وتحديد المواطنين المستحقين ممن توافرت لديهم شروط الأهلية لاستحقاق الإعانة، والعمل على دعم كافة الأشخاص الباحثين عن عمل وتقديم المساعدة لهم في الحصول على العمل.

بالإضافة إلى تحفيز المواطنين الباحثين عن عمل من أجل دخول سوق العمل بالمملكة العربية السعودية، وتحديد حقوق الأطراف ذات العلاقة سواء صندوق تنمية الموارد البشرية أو الباحثين عن عمل، ومسؤولياتهم والالتزامات الملقاة على عاتق كلٍ منهما.

قيمة صرف إعانة البحث عن العمل

تم تحديد المدة التي يتم احتساب مبلغ الإعانة على أساسه، إلى جانب تحديد المبلغ المستحق من صندوق تنمية الموارد البشرية هدف، حيث من المقرر أن يتم الاستفادة من مبالغ إعانة البحث عن عمل على مدار 15 شهراً، ويتم صرف المستحقات على النحو التالي:

يتم الحصول على مبلغ 2000 ريال بشكل شهري ولمدة 4 أشهر يبدأ احتسابها من تاريخ بدء صرف إعانة البحث عن عمل.

بعد انتهاء المدة السابقة، يتم الحصول على مبلغ 1500 ريال سعودي شهرياً ولمدة أربعة أشهر.

فور انتهاء المدة السابقة، يتم الحصول لمدة أربعة أشهر على مبلغ 1000 ريال بشكل شهري.

بعد الانتهاء من الفترة السابقة يتم الحصول على مبلغ 750 ريال سعودي شهرياً لمدة ثلاثة أشهر.

شروط الحصول على دعم الباحثين عن العمل

تم الإعلان عن شروط تقديم إعانة البحث عن عمل 1442 للمواطنين بالمملكة العربية السعودية، حيث تمثلت الشروط الواجب توافرها في المتقدم أن يكون مقيماً إقامة دائمة بالمملكة، وقد تم تخصيص هذا النوع من الإعانات للمواطنين السعوديين فقط، وتوفر القدرة والجدية لدى الباحث عن العمل، كما يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عاماً ولا يزيد عن 40 عام.

ويجب أن لا يكون المتقدم موظفاً أو عاملاً بالقطاعين العام أو الخاص، وألا يكون ممن يصرف لهم المعاش التقاعدي الذي يُصرف شهرياً لمقدم الطلب المستحق المباشر وفق النظام الخاص بالتقاعد المدني أو العسكري أو نظام التأمينات الاجتماعية، ولا يكون ممن يُصرف لهم مخصصاً أو تعويضاً ضد التعطل عن العمل، ولا يكون من المستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعي، ولا يكون طالباً أو متدرباً بأي مرحلة تعليمية أو تدريبية.

ويجب ألا يكون مالكاً لنشاطاً تجارياً، ولا يزيد دخله الشهري أو ثروته عن الحد المانع للحصول والاستفادة من الإعانة، ولا يكون ممن استفادوا من إعانة البحث عن عمل أو من المخصص النقدي لصعوبة الحصول على عمل، وقد تم استثناء مقدم الطلب الذي سبق له الاستفادة ولكن بشرط ألا يزيد مجموع مدد الصرف السابقة واللاحقة عن مدة صرف الإعانة المنصوص عليها البالغة 15 شهراً.