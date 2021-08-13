مشروع منحة الزوجة والأبناء ليبيا طريقة الاستعلام بالرقم الوطني والقيد

يعد مشروع منحة الزوجة والأبناء ليبيا من الخدمات التي تقدمها حكومة الوجدة الوطنية متمثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية كجهة حكومية مسئولة عن الخدمات الاجتماعية للمواطنين، وتوفير الدعم المادي للفئات المستحقة من المواطنين والمواطنات لما يراعي البعد الاجتماعي، وتلبية الحاجة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، ومن خلال رابط منظومة منحة الزوجة والأبناء سنتعرف على طريقة الاستعلام عن المنحة wcsg.sa.gov.ly باستخدام الرقم الوطني ورقم القيد ومواعيد الصرف.

منظومة منحة الزوجة والأبناء

تعلن وزارة الشئون الاجتماعية الليبية عن مواعيد صرف منحة الزوجة والأبناء ويصدر بذلك بيان رسمي في وسائل الإعلامي الرسمية بالدولة الليبية، بعدها يتوجع المستحقين إلى أماكن ومنافذ الصرف للحصول على المنحة المخصصة لهم، كما يمكن من خلال الموقع الإلكتروني التحقق من المنحة، والاستعلام عن أسماء المستفيدات من انطبق عليهن شروط الاستحقاق ويحق لهم شروط الصرف على حسب ما وضعته وزارة الشئون الاجتماعية من قواعد وضوابط عامة.

نضع لكم رابط منظومة منحة الزوجة والأبناء من خلال البوابة الإلكترونية التي خصصتها وزارة الشؤون الاجتماعية في الجمهورية الليبية، كي يستطيع الباحثين عن الخدمة الوصول لها والتحقق من احقية الاستفادة بطريقة سهلة وفي خطوات بسيطة جدا، يمكن تنفيذها عبر أي جهاز هاتف نقال حديث ما لم يتوفر جهاز حاسب ألي مكتبي أو محمول.

قم بالدخول على موقع وزارة الشؤون الاجتماعية

التوجه إلى خدمة مشروع منحة الزوجة والأبناء

سيتم طلب بعض البيانات التي يجب التحقق منها.

ندخل رقم القيد والرقم الوطني ثم الاستفسار أو البحث.

تظهر نتيجة البحث.

تظهر قائمة أسماء المستحقين

أدخل البيانات التي سيتم طلبها واختر المصرف للحصول على المبلغ المالي المستحق، وحدد الفرع.

خطوات الاستعلام عن مشروع منحة الزوجة والأبناءمشروع منحة الزوجة والأبناء wcsg.sa.gov.ly

مشروع منحة الزوجة والأبناء هي منحة لتحسين دخل المواطن تطبيقا لما نص عليه القانون والذي صدر برقم 27 لعام 2013، ويمكن الرجوع إلبه لمعرفة التفاصيل حول شروط الاستحقاق والحالات التي يسمح لها بالتقديم على المنحة والأوراق المطلوبة منهم لتدعيم الطلب وكل الإجراءات النظامية التي وضعها المشرع للقانون من أجل وصول الدعم المادي لمن يستحق بالفعل.