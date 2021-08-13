كيفية حجب المواقع الاباحية في “جوجل” و “يوتيوب” و”جوجل بلاي” بالتفصيل

يتحفظ بعض أصحاب الهواتف الذكية من حمل أبنائهم للهواتف الذكية الحديثة خوفاً عليهم من الدخول على المواقع الإباحية ومنعا من تعرضهم لمثل هذه المواقع وفتحها كان مقالنا اليوم عن كيفية غلق المواقع الإباحية على جوجل بلاي ويوتيوب وجوجل ومن خلال مقالنا سوف نعرض لكم بالتفصيل كيفية غلقها وحجبها عن أيديهم وعيونهم، فعندما تقرر شراء هاتف محمول لابنك المراهق يجب عليك أن تعرف أنك تضع قنبلة موقوتة بين يديه قد تدمر مستقبله ولكن هو أيضاً سلاح ذو حدين قد يغير مستقبله إلى الأفضل والمسئولية الكبيرة تقع عليك أنت من سيحدد كيف سيصبح تعامل ابنك المراهق عندما يمتلك هاتف محمول متصل بالإنترنت، وعند تصفح ابنك خلال المواقع المختلفة فهو عرضة للوقوع ضحية أحد المواقع المنحرفة لذلك يجب حجب المواقع الاباحية حيث تجد الشاب في تلك الفترة يجري في دمه شلال من الفضول الذي يدفعه من صفحة إلى أخرى ليجمع المعلومات عن كل الأمور التي تدور في باله خاصة تلك التي لا يجرأ على مصارحة أبويه بها، فدخل الشاب الصغير المراهق أحد المواقع الإباحية يأتي في المرة الأولى بالصدفة الباحتة يكفي أن يضغط على عنوان إلكتروني بالخطأ و هو طريق الخروج منه صعب بالنسبة لشاب صغير فضوله يحركه واللوم هنا يقع على الأهل لأنك لابد أن تراقب ابنك جيدا حتى تحميه من نفسه أولا ثم من المخاطر الخارجية ولذلك وفرت التكنولوجيا الحديثة بعض الأدوات التي تساعد الأهل على مراقبة أبنائهم ليس بنية العقاب ولكن بنية التوجيه والتربية والإصلاح، وفي نفس الوقت يجب الا تحرم ابنك من التطور التكنولوجي او حرمانه منه بحجة أنك تحميه لأن بذلك تحرمه من كنز كبير قد يغير كل ملامح مستقبله، يوجد الملايين من المواقع المفيدة التي يتعلم منها فنون يدوية وعلوم البرمجة واللغات بمئات الأساليب و منح الجامعات للدراسة في الخارج والقراءة في علوم كثيرة وملايين من الدورات التدريبية و الكورسات المجانية، لذلك يجب أن تراقب ابنك وتوجه للطريق السليم.

كيفية حماية ابنك من خطورة مايعرض من خلال جوجل بلاي:

من الجدير بالذكر فقد يعتبر جوجل بلاي كنز كبير لإبنك حيث يحتوي على آلاف الابلكشنز للألعاب والمواقع و الكتب والفيديوهات وغيرها، حتى تستطيع أن تسيطر على يحمله ابنك من جوجل بلاي يوجد إضافة مهمة جداً تساعدك على حماية ابنك وهي “parental controls “، هذا الخيار يساعدك على التحكم في ما يعرض أمام ابنك بعد تحديد الفئة العمرية لابنك مع العلم أنها خاصية محمية برقم سري أنت فقط تعرفه ولا يستطيع ابنك تغييره وهكذا تستطيع حماية ابنك من أي موقع سيء أو تحميل لعبة عنيفة تؤذيه، والخطوات كما هي موضحة في الصور بالترتيب كما يلي:

كيفية حماية إبنك من المواقع الإباحية على جوجل:

لكي تضمن لإبنك أو أولادك عموما إستخدام جيد للهواتف الذكية دون قلق أو خوف عليهم من إختراق بعض المواقع الإباحية وتعرضهم لمثل هذه المشاهد الغير مستحبة والتي تفسد أخلاقهم، وتجعلهم عرضة لطريق غير صحي وغير دينى، وبعيد عن المثل والأخلاق والقيم التي تربينا عليها في مجتمعاتنا ، وحتى لا يتعرض ابنك لدخول أي موقع إباحي عن طريق الخطأ بدون علمك ويصعب عليه في سن صغير تحديد الصح من الخطأ قم بعمل هذه الإعدادات السهلة في متصفح جوجل وهي سوف تمنع ظهور أي محتوى إباحي على أي موقع يدخله، اتبع الخطوات مثل الصور التالية:

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