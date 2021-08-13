آخر الأسرار الذهبية الجديدة على واتساب وكيفية استعادة الرسائل المحذوفة

في الفترة الاخيرة ظهرت على تطبيق واتساب عدة مزايا جميلة ومتطورة ملبية لرغبات محبي واتس اب ونالت رضاهم ومن أهم المزايا التي عملت شركة واتساب على ظهورها في الفترة الاخيرة ميزة استعادة الرسائل المحذوفة واليوم ومن خلال مقالي هذا سوف اوضح طريقة استعادة الرسائل المحذوفة، حيث يعاني الكثيرون من فقدان الرسائل من تطبيق Watts app بسبب تغيير الهاتف او تم الحذف بطريقة الخطأ من قبل المستخدم ويبحث عن آلية رجوع هذه الرسائل او الصور والفيديوهات والمحادثات من جديد إلي التطبيق، لذا نوضح إليكم عبر هذه السطور البسيطة أفضل طريقة ارجاع الرسائل المحذوفة، كما سنوضح لكم بعض من الأسرار الذهبية في تطبيق واتساب الجديدة.

خطوات إستعادة الرسائل المحذوفة من الواتساب:

يحتاج البعض منا الى استعادة الرسائل المحذوفة والاطلاع عليها مرة اخرى بعد حذفها وكان التطبيق لا يسمح بذلك من قبل ولكن الآن أصبح متاح لك استرجاعها و رؤيتها وقرائتها مرة أخرى، فالأمر أصبح الآن متاح للجميع إذا اتبع الخطوات البسيطة التالية:

يجب أن تفعل backup option وتحديد أيضاً وضع daily لضمان الاحتفاظ بنسخة احتياطية من جميع المحادثات. تحميل الواتساب من جديد على جهازك، ومنه عليك بالدخول على تفعيل خيار restore. الآن في حالة حذف الرسائل وإزالة تطبيق واتس اب، قم بإعادة تحميل الواتساب من جديد واختيار restore، ستجد أن جميع البيانات والرسائل تم إعدادها من جديد.

اسرار تطبيق واتساب الجديدة في قراءة الرسائل المحذوفة:

من الجدير بالذكر أن ميزة استرجاع الرسائل المحذوفة تعتبر من اهم المزايا الحديثة على التطبيق، ولكي تتمكن الآن من قراءة الرسائل المحذوفة من الواتساب المثبت على أجهزة الآيفون، ولكن عليك أن تقوم بتثبيت تطبيق imyfone ثم توصيل الجهاز بالكمبيوتر وتشغيل التطبيق ومنه إختيار recover from iso device، بعدها يتم ظهور كلمة scan قم بالنقر عليها، سيتم الآن عملية فحص بعد الإنتهاء ستظهر ايقونة بها جمع الرسائل المحذوفة والصور، يمكنك اختيار استعادة ما تشاء قم بالضغط على recover ومنها قم بالضغط على حفظ الرسائل، قم بتحديد مكان الحفظ، في النهاية ستجد أن تطبيق واتساب يقوم بحفظ الرسائل على جهاز الكمبيوتر.

طريقة قراءة الرسائل بدون ظهور العلامات الزرقاء:

بعض النصائح والأسرار الذهبية لكي تستفيد استفادة كاملة من المزايا العديدة التى تطرحها شركة واتساب، ميزة قراءة الرسائل بدون علم المرسل، فكثير من الأشخاص يرغبون في قراءة الرسائل بدون أن يعلم الراسل، فهناك حيل كثيرة يمكنكم منها قراءة الرسائل بدون ظهور العلامات الزرقاء، من بين هذه الطرق إتباع التالي:

فتح تطبيق الواتس اب. إختيار الاعدادات من الواجهة الرئيسية. الضغط على الصفحة الخاصة الشخصية ومنها قم بالضغط على privacy option. إلغاء تفعيل مؤشر القراءة.

في حالة تفعيل read receipts option ستتمكن من قراءة الرسائل بدون أن تظهر علامات الصح الزرقاء.