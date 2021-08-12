عاجل.. قتلى بإطلاق نار فى بليموث جنوب غرب بريطانيا

جدة - نرمين السيد - أفادت وسائل إعلام بريطانية بسقوط قتلى فى حادث إطلاق نار بمدينة بليموث، جنوب غرب بريطانيا.



جدة - نرمين السيد - أفادت وسائل إعلام بريطانية بسقوط قتلى فى حادث إطلاق نار بمدينة بليموث، جنوب غرب بريطانيا. وحسبما نقل موقع "العين" الإخبارى الإماراتى، فإن السلطات البريطانية لم تعتبر حادث إطلاق النار بمدينة بليموث عملًا إرهابيًا.





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