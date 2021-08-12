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استهداف رتل للتحالف الدولي جنوب العراق

أفادت قناة "روسيا اليوم"، اليوم الخميس، باستهداف رتلاً تابعاً للتحالف الدولي بعبوة ناسفة جنوب العراق. استهداف رتل للتحالف الدولي جنوب العراقأفادت قناة "روسيا اليوم"، اليوم الخميس، باستهداف رتلاً تابعاً للتحالف الدولي بعبوة ناسفة جنوب العراق. وقالت القناة: إن عبوة ناسفة انفجرت على رتل ينقل معدات لوجستية للتحالف الدولي في محافظة الديوانية جنوب العراق. وأضافت: إن الاستهداف تسبب بخسائر مادية دون أن تكون هناك خسائر بشرية. الجدير ذكره أن أرتال التحالف الدولي في العراق تتعرض للاستهداف المستمر، خاصة في المحافظات الجنوبية التي تنشط فيها الفصائل الشيعية المناهضة للقوات الأمريكية.

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