موقع نتائج التوجيهي في الاردن Www tawjihi jo 2021 حسب رقم الجلوس

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عمر شويل - جدة يمكن معرفة نتائج الثانوية العامة بالأردن عبر موقع نتائج التوجيهي في الأردن وذالك من خلال الدخول علي رابط www tawjihi jo 2021 حسب رقم الجلوس والذي يعتبر الموقع الرسمي لإعلان نتائج التوجهي سواء كانت الدورة الصيفية أو الشتوية في المملكة الأردنية الهاشمية، وخطوات الحصول علامات طلاب المدارس بكافة المحافظات حيث سنقوم بوضع الطريقة الصحيحة موضحة بشرح مفصل بالفيديو الموجود اسفل هذه التدوينة.

نتائج التوجيهي بالأردن

ننشر لكم الآن رابط نتائج الثانوية العامة الأردنية، وذلك من خلال هذا رابط www tawjihi .jo com حسب الاسم من ثم يضع المستعلم في خانة ( اسم المستخدم ) ضع فيه رقمك الوطني للطالب، وفي الخانة كلمة المرور، ضع فيها الرقم السري الخاص بك بشكل صحيح، من ثم بعد ذلك اضغط علي دخول أسفل كلمة المرور، أو اضغط على زر الـ ـEnter، المتواجد في لوحة المفاتيح بجهازك لكي تتمكن من تسجيل الدخول علي الموقع الرسمي للوزارة ففي حالة وجود معوقات لتسجيل الدخول بخصوص كلمة السر بالتحديد، فيمكنكم التواصل مع المدرسة، ومراجعة مربي الصف للاطلاع علي تفاصيل بياناتك للحصول علي النتيجة علي الفور.

موقع نتائج التوجيهي في الأردن

يمكنك تغير كلمة المرور الخاصة بك عبر موقع نتائج التوجيهي tawjihi jo ، بعد الدخول، يوجد على يمين الشاشة، مجموعة أوامر أبحث عن كلمة علاماتي، كما أحضرت لكم دليل مرشد للطالب في أستخدام المنظومة التعليم الإلكتروني عبر رابط دليل الطالب على موقع وزارة التربية والتعليم www.tawjihi.jo الذي توفره الوزارة علي شبكة الأنترنت.

خطوات الحصول على علامات طلاب المدارس



أحضرت لكم مقطع فيديو يشرح طريقة الحصول على علامات الطلاب لشهادة الثانوية العامة حيث يجب عليكم اتباع الشرح الموضح لكم بالفيديو التالي وذالك لكي تستطيعوا الحصول علي تفاصيل النتيجة من خلال زيارة موقع توجيهي دوت جو علي شبكة الأنترنت للاطلاع علي تفاصيل الدرجات والمجموع الكلي بشكل تفصيلي.

حيث يمكن لجميع المتقدمين إلي الامتحانات التوجيهي الحصول على نتائج من خلال أدخال اسم الطالب ونوع التوجيهي ورقم الجلوس بأسفل هذا المقال بالتعليقات وسوف نقوم بجلب لكم نتائج التوجيهي بجميع درجات ونسب المواد الدراسية، مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح.