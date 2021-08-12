فيديو.. الرئيس الجزائرى: أغلب الحرائق التى اندلعت كانت بفعل أياد إجرامية

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، مساء اليوم الخميس، إن جزءا من الحرائق التى اندلعت فى البلاد تسبب فيها حرارة الطقس المرتفعة، مشددا على أن أغلبها كانت من فعل أياد إجرامية.





وأضاف الرئيس الجزائرى أن استجابة الدول الأوروبية لطلبات بلاده بخصوص تأجير طائرات إطفاء لم تكن فورية، حيث صرح بأن الدول الأوروبية لم تستجب لطلباتهم لأنها كانت ممركزة فى اليونان وتركيا لإطفاء الحرائق فى تلك الدول.

وأكد الرئيس تبون أنهم جندوا كل الإمكانيات المادية والبشرية لإخماد الحرائق، مشيرا إلى أن طائرتين من إسبانيا ستصلان الجزائر يوم الجمعة، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

وصرح بأنه من المنتظر أن تتدعم جهود تطويق الحرائق بطائرتين سويسريتين.

وأوضح الرئيس الجزائرى أنه تم توقيف 22 مشتبها فيه بالتسبب فى إشعال الحرائق، مبينا فى السايق أن العدالة ستأخذ مجراها فى قضية الشاب الذى قتل فى ولاية تيزى وزو.

ووجه عبد المجيد تبون مساء اليوم الخميس كلمة للجزائريين، بعد الأحداث الأليمة بسبب الحرائق التى اندلعت فى عدة مناطق بالبلاد والتى أوقعت عشرات الضحايا بالإضافة إلى خسائر مادية.

وشهدت الجزائر فى الأسبوع الأخير أزمة كبيرة بفعل الحرائق التى اجتاحت ولايات عدة شمال البلاد، وأوقعت أكثر من 60 ضحية.

وأعلن الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون الحداد لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم الخميس، على إثر ارتقاء عدد من المدنيين والعسكريين جراء الحرائق.

وارتفعت حصيلة الضحايا جراء حرائق الغابات فى الجزائر إلى 65 شخصا منهم 37 مدنيا و28 عسكريا، بالإضافة إلى عن إصابة 12 عسكريا وصفت حالتهم بالحرجة.