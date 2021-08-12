بخطوات بسيطة أوقف اختراق هاتفك الإيفون وإمكانية التجسس عليه

بدأت تظهر بعض الثغرات على هواتف الآيفون وبدون وعي صاحب الهاتف قد يقع فيها ويتم إختراق هاتفه والتجسس عليه ومن خلال مقالي سوف أوضح لكم كيفية إيقاف الإختراق والتجسس على هاتفك، وكان من أبرزها وأخطرها ثغرة الواي فاي، حيث يقوم مستخدمي أيفون بفعل خاطئ يؤدي في النهاية إلى عدم تأمينه وسهولة اختراقه، بل والتحكم فيه عن بًعد.

كيفية تجنب إختراق هاتفك الآيفون من شبكات التجسس:



فقد أكد خبراء الأمن السيبراني وخبراء الامن الالكتروني أنه يجب على أصحاب الهواتف الذكية اتباع عدة خطوات على هواتف الايفون ومنها تأمين شبكة الواي فاي وضبط إعداداتها، هذا بالإضافة إلى عدم الإتصال بشبكات الواي فاي العامة، ولذا يجب على المستخدم حماية هاتفه المحمول الآيفون من ثغرة الواي فاي، وعلى اصحاب هاتف الآيفون يحب عليه إيقاف الخاصية “انضمام”، والمتعلقة بالواي فاي، بحيث لا يقوم الهاتف بالاتصال بأي شبكة واي فاي دون علم صاحب الهاتف، كما يجب تشفير العنوان الخاص بالجهاز، وذلك بالدخول على “إعدادات”، ثم الدخول إلى “الواي فاي”، ثم اختيار “الشبكة العامة”، ثم الضغط على المزيد، ومن هنا يتم إيقاف خيار “الإنضمام التلقائي لشبكات واي فاي المتاحة”، كما يجب على أصحاب الهواتف ان يبتعد عن اي شبكات واي فاي تظهر بأسماء غريبة وأشكال مختلفة، وتقوم مثل هذه الشبكات الخبيثة بحذف شبكة الواي المتصلة بالجهاز وتحل هي محلها ثم تسرق بيانات وصور المستخدم، ولذا وإذا كنت من حاملي الاي فون وتضررت من برامج التجسس أو المراقبة عليك تعيين إعدادات الواي فاي وتقوم بإعادة تشغيل الهاتف، أو الإتصال بفريق أبل الخاص بأمان أيفون.

إحتياطات أمنية لحماية هاتفك من التجسس:

من الجدير بالذكر أن نتبع خطوات معينة لحماية الهاتف من شبكات التجسس، ولكي تضمن عدم اختراق هاتفك الآيفون وحمايته من شبكات التجسس وشبكات الواي فاي الخبيثة عليك بالقيام بإعادة تعيين إعدادات شبكة الواي فاى عدة مرات، والقيام بإعادة تشغيل هاتف الآيفون الخاص بك ، أوحتى اتصل بفريق أمان آيفون من شركة آبل، كما يجب على جميع مستخدمي هواتف آيفون الحديثة القيام بتثبيت iOS 14.7 الذى قامت شركة آبل بإطلاقه والذي يعالج المشكلة الناتجة من ثغرة الواى فاى.