بعد تفعيل Q.R| متى يفتح الطيران السعودي الدولي وأخر أخبار فتح الطيران السعودي مباشر إلى مصر؟ thaqfny

تصدر موع فتح الطيران السعودى إلى مصر قائمة محركات البحث وتساءل الكثير من المتابعين متى يفتح الطيران السعودي الدولي مصر والسعودية محركات البحث من قبل الأشخاص المهتمين بقرار عودة حركة طيران بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وذلك بهدف العودة لاستكمال أعمالهم هناك وأيضا لذهاب البعض لزيارة الأراضي المقدسة لأداء العمرة بعد أن توقفت الحركة وقامت بوضع مصر ضمن قائمة الدول المحظور قدوم مواطنيها إلى المملكة منذ اكثر من نحو 5 أشهر وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وهذا القرار قامت به المملكة بقصد فرض حزمة من الإجراءات الاحترازية الوقائية من الفيروس القاتل، ما أدى لمزيد من التساؤلات حول موعد عودة الطيران السعودي الدولي.

أخر أخبار الطيران السعودي إلى مصر

يأتي تزايد معدلات البحث عن موعد عودة الطيران السعودي إلى مصر تزامنا مع إعلان وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية أعلنت في الأيام القليلة الماضية عن فتحها الأبواب امام الراغبين في أداء العمرة في الموسم الجديد 1,443 بدء من يوم الثلاثاء الماضي العاشر من شهر أغسطس 2021 وذلك ضمن ضوابط احترازية وتحديد العدد داخل المسجد النبوي نحو 20,000 معتمر فقط بالتناوب على ثماني فترات.

وحرصت الحكومة المصرية على توفير العديد من لقاحات فيروس كورونا للمواطنين الراغبين في الحصول عليه وتحصينهم من الإصابة بالفيروس وذلك بإتاحة ما يقرب الى 126 مركزا طبيا الحصول على لقاح جونسون اند جونسون المعتمد دوليا وبالفعل تقدم له الآلاف للحصول عليه.

تفعيل تقنية Q.R في مصر

كما قامت الحكومة بإضافة وتفعيل تقنية بعد تفعيل Q.R كيو ار على الشهادات راغبي السفر إلى المملكة وأضافت عليها كافة البيانات الخاصة بالمسافر يمكن الحصول عليها وقت اطلب من خلال الماسح الالكتروني من أجل تذليل العقبات التي تفرضها المملكة من أجل عودة الطيران السعودي المباشر إلى مصر.

متى يفتح الطيران السعودي الدولي

وللإجابة على أسئلة رواد مواقع التواصل الاجتماعي من المسافرين حول متى يفتح الطيران السعودي الدولي فإن المملكة العربية السعودية قد أعلنت في الأوقات الأخيرة عزمها فتح الطيران السعودي الدولي والمجال الجوي لدى جميع الدول مرة أخرى ما جعل الكثير من المواطنين يبحثون عن تفاصيل موعد عودة الطيران السعودي مرة أخرى وأخر أخبار الطيران السعودي المباشر إلى مصر والدول المحظورة لكن المملكة لم تحدد موعد ثابت حتى الآن وما يصدر من أخبار مجرد تكهنات واجتهادات.

تعليمات وزارة الطيران المدني السعودي

كما أشارت إدارة الطيران المدني السعودي بالتنسيق مع وزارة الصحة إلى ضرورة تحصين الركاب القادمين إلى أراضيها جرعتين من لقاح فيروس كورونا الا الفئات العمرية المستثناة من التحصين باللقاح وهم تحت الاثني عشر عاما وكذلك بالالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس كارتداء القمامة و الاستمرار والمداومة على غسل اليدين وكذلك باقي الإجراءات المتبعة محزرة بأن الخطر لا يزال قائما وأن موجد قرون لم تنتهي بعد.