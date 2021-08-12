تردد قناة sbc | التردد الجديد لقناة أس بي سي علي جميع الأقمار الصناعية

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تعلن قنوات أس بي سي علي تردد قناة sbc الجديد علي القمر الصناعي النايل سات والعرب سات. حيث تعد تلك القناة مجانية وتم إطلاقها في العام 2018 بديلاً عن القناة الثقافية. فكانت بدايتها في عرض برامج أو فقرات دينية بسبب أنه إطلاق بثها في شهر رمضان الكريم. ثم سرعان ما تغير برنامج قناة sbc . بالإضافة إلى أصبحت قناة متنوعة تبث بها البرامج الرياضية والثقافية والإخبارية والدينية وتعمل علي مدار 24 ساعة الأقمار المتخلفة ويتم عرض تردد قناة أس بي سي علي النايل سات وعلي العرب العرب سات.
ثم اكتسبت القناة شعبية كبيرة في المملكة واحتلت مكانة كبيرة بين المشاهدين من حيث عدد المشاهدات. فلذلك بسبب تبينيها قضايا متعلقة بالشارع السعودي واهتمامها بالمواطن السعودي والتزامها بالموضوع الذي يناسب جميع الفئات ويتماشى مع تقاليد المجتمع العربي.تردد قناة sbc السعودية الجديد
تردد قناة أس بي سي أصبح أكثر ما يبحث عنه المواطن السعودي بسبب تميز تلك القناة وتعدد برامجها وهدف الفكرة. ثم أنها قناة مجانية وغير مشفرة. ثم تضم نخبة كبيرة من الإعلاميين السعوديين وتحرص علي تنوع برامجها. ويتم بث القناة من مقر قناه أس بي سي في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية.تردد قناه أس بي سي علي النايل سات
أولاً تردد أس بي سي أتش دي علي النايل سات sbc hd
|التردد
|12284
|معدل الترميز
|27500
|معدل الاستقطاب
|عمودي
|معامل تصحيح الخطأ
|5/6
|الجودة
|HD
ثانياً التردد الجديد لقناه SBC السعودية بجودة SD
|التردد
|12149
|معدل الترميز
|27500
|الاستقطاب
|أفقي
|معامل تصحيح الخطأ
|3/4
|الجودة
|SD
تردد قناة SBC الجديد علي عربسات
أولا تردد قناة SBC السعودية علي القمر الصناعي عربسات بجودة HD
|التردد
|12149
|و معدل الترميز
|27500
|الاستقطاب
|أفقي
|و معدل الترميز والخطأ
|5/6
|الجودة
|HD
تردد قناه أس بي سي عرب سات بجودة SD
|التردد
|12015
|ثم معدل الترميز
|27500
|الاستقطاب
|عمودي
|ثم معامل تصحيح الخطأ
|5/6
|الجودة
|SD
- في البداية نقوم بالضغط علي زر MENU في جهاز التحكم “الريموت كنترول”.
- بعد ذلك سيتم فتح قائمة أضغط علي خيارات “توليف يدوي”.
- ثم عليك اختيار القمر الصناعي المتاح لك سواء كان نايل سات أو عرب سات أو غيرهم.
- ادخل تردد أس بي سي الجديد ومعدل الترميز ومعدل الاستقطاب.
- ثم اضغط الموافقة وسنبدأ عملية البحث عن تردد قناة SBC.
الوسوم
تعلن قنوات أس بي سي علي تردد قناة sbc الجديد علي القمر الصناعي النايل سات والعرب سات. حيث تعد تلك القناة مجانية وتم إطلاقها في العام 2018 بديلاً عن القناة الثقافية. فكانت بدايتها في عرض برامج أو فقرات دينية بسبب أنه إطلاق بثها في شهر رمضان الكريم. ثم سرعان ما تغير برنامج قناة sbc . بالإضافة إلى أصبحت قناة متنوعة تبث بها البرامج الرياضية والثقافية والإخبارية والدينية وتعمل علي مدار 24 ساعة الأقمار المتخلفة ويتم عرض تردد قناة أس بي سي علي النايل سات وعلي العرب العرب سات.
ثم اكتسبت القناة شعبية كبيرة في المملكة واحتلت مكانة كبيرة بين المشاهدين من حيث عدد المشاهدات. فلذلك بسبب تبينيها قضايا متعلقة بالشارع السعودي واهتمامها بالمواطن السعودي والتزامها بالموضوع الذي يناسب جميع الفئات ويتماشى مع تقاليد المجتمع العربي.تردد قناة sbc السعودية الجديد
تردد قناة أس بي سي أصبح أكثر ما يبحث عنه المواطن السعودي بسبب تميز تلك القناة وتعدد برامجها وهدف الفكرة. ثم أنها قناة مجانية وغير مشفرة. ثم تضم نخبة كبيرة من الإعلاميين السعوديين وتحرص علي تنوع برامجها. ويتم بث القناة من مقر قناه أس بي سي في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية.تردد قناه أس بي سي علي النايل سات
أولاً تردد أس بي سي أتش دي علي النايل سات sbc hd
|التردد
|12284
|معدل الترميز
|27500
|معدل الاستقطاب
|عمودي
|معامل تصحيح الخطأ
|5/6
|الجودة
|HD
ثانياً التردد الجديد لقناه SBC السعودية بجودة SD
|التردد
|12149
|معدل الترميز
|27500
|الاستقطاب
|أفقي
|معامل تصحيح الخطأ
|3/4
|الجودة
|SD
تردد قناة SBC الجديد علي عربسات
أولا تردد قناة SBC السعودية علي القمر الصناعي عربسات بجودة HD
|التردد
|12149
|و معدل الترميز
|27500
|الاستقطاب
|أفقي
|و معدل الترميز والخطأ
|5/6
|الجودة
|HD
تردد قناه أس بي سي عرب سات بجودة SD
|التردد
|12015
|ثم معدل الترميز
|27500
|الاستقطاب
|عمودي
|ثم معامل تصحيح الخطأ
|5/6
|الجودة
|SD
- في البداية نقوم بالضغط علي زر MENU في جهاز التحكم “الريموت كنترول”.
- بعد ذلك سيتم فتح قائمة أضغط علي خيارات “توليف يدوي”.
- ثم عليك اختيار القمر الصناعي المتاح لك سواء كان نايل سات أو عرب سات أو غيرهم.
- ادخل تردد أس بي سي الجديد ومعدل الترميز ومعدل الاستقطاب.
- ثم اضغط الموافقة وسنبدأ عملية البحث عن تردد قناة SBC.
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