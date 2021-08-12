الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2021 العراق الدور الأول عبر موقع وزارة التعليم العراقية

الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2021 يعتبر ذلك واحد من ضمن أكثر الأشياء التي يبحث عنها علي الكثير من الطلاب في جمهورية العراق وأولياء الأمور وذلك لأن يحصلون علي نتائج العام الدراسي الحالي بمجرد إن تقوم وزارة التعليم العراقية بالإعلان عن النتائج علي الموقع الرسمي لها علي شبكة الأنترنت مباشرة ليحصل عليها جميع الطلاب والطالبات.

نتائج الثالث المتوسط 2021

أوضخت وزارة التعليم العراقية بأنها قامت بالإنتهاء من عمليات تصحيح الأوراق الخاصة بالطلاب والطالبات في كافة المدارس في الفترة الحالية وقد صرحت الوزارة بأنة يتبقي فقط القيام بعملية رصد درجات الطلاب النهائية ومراجعة الأوراق حتي يحصل الطلاب علي الدرجات كاملة في مختلف المواد الدراسية المقررة عليهم، ومن المتوقع إن تقوم الوزارة بالإعلان عن نتائج الطلاب والطالبات في الأيام المقبلة حيث ستقوم الوزارة بالإعلان عن أسماء الطلاب الأوائل في مؤتمر صحفي ثم تقوم بالإعلان عن نتائج الطلاب.

طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب

بمجرد إن تقوم وزارة التعليم العراقية بالإعلان عن النتيجة يستطيع الطالب إن يحصل علي النتيجة الخاصة به من خلال موقع وزارة التعليم العراقية أو موقع نتائجنا وذلك عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في مجموعة السطور التالية:-

الذهاب إلي موقع وزارة التعليم العراقية علي شبكة الأنترنت.

اختيار من الصحفة الرئيسة نتائج الطلاب.

بعد ذلك اختيار الثالث المتوسط.

تكتب أسم الطالب رباعياً في المكان المخصص له.

بعد ذلك تقوم بكتابة رقم الجلوس للطالب.

تقوم بالضغط علي زر عرض النتيجة.

يتم عرض لك نتائج الطلاب في صفحة أخري بالموقع.

يمكن إن يقوم الطالب بطباعة النتيجة عبر زر الطباعة.

الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2021

أوضحت وزارة التعليم العراقية بأن نتائج الطلاب هذا العام ستكون مرتفعة علي الرغم من صعوبة الاختبارات وأيضاً ارتفاع درجة الحرارة والجدير بالذكر بأن اغلب الطلاب نجحو في مادة اللغة العربية، ويمكن إن يتم تزويد للطلاب 10 درجات علي المجموع الكلي، وقد وضعت وزارة التعليم العراقية موقع إلكتروني لها علي شكبة الأنترنت من أجل إن يحصل الطلاب والطالبات علي النتيجة برقم الجلوس فقط من خلالة أو من خلال موقع نتائجنا.