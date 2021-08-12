رابط استخراج نتيجة شهادة الاساس ولاية الجزيرة 2021 برقم الجلوس من موقع وزارة التعليم السودانية

استخراج نتيجة شهادة الاساس ولاية الجزيرة 2021، يبحث الكثير من الطلاب والطالبات في المقيدون في شهادة الاساس عن نتيجة العام الدراسي الحالي وذلك لأن يحصلون علي النتيجة بعد إن قامت وزارة التعليم السودانية بالإعلان عن اقتراب موعد الإعلان عن النتيجة عبر المواقع المخصصه للإعلان عنها علي شبكة الأنترنت حتي يحصل عليها جميع الطلاب والطالبات في الولاية.

استخراج نتيجة شهادة الاساس ولاية الجزيرة 2021

أوضح وزير التعليم في جمهورية السودان بأنة قد تم الإنتهاء من عمليات تصحيح أوراق الطلاب في ولاية الجزيرة ويتم في الوقت الحالي القيام بعملية رصد درجات الطلاب واعتماد النتيجة من قبل الوزير، ومن المتوقع إن يتم الإعلان عن النتيجة عبر الموقع الإلكتروني في خلال الساعات القادمة.

والجدير بالذكر بأن جائحة كورونا العالمية قد أثرت بشكل سلبي علي عملية التعليم في جمهورية السودان حيث قد تسبب ذلك في توقف الدراسة وتراجع معدلات النجاح في ولاية الجزيرة بنسبة 10 % أقل من العام الماضي وأيضاً تأخر الوزارة في الإعلان عن النتيجة لمدة أسبوعين.

نسبة النجاح في ولاية الجزيرة

عقد السيد وزير التعليم في السودان مؤتمر صحفي أعلن فية عن نسبة النجاح في العام الحالي وجاءت نسبة النجاح في الأتي:

نسبة النجاح في شهادة الأساس في ولاية الخرطوم كانت 80 % للطلاب والطالبات.

بينما نسبة النجاح في ولاية الجزيرة 78 % بنسبة أقل من العام الماضي حيث كانت 87 %.

خطوات استخراج نتيجة شهادة الاساس ولاية الجزيرة 2021

بعد إن تقوم وزارة التعليم العراقية بالإعلان عن ظهور النتيجة في ولاية الجزيرة يستطيع الطالب إن يحصل علي نتيجتة وذلك عن طريق القيام بمجموعة بسيطة من الخطوات وهي نذكرها لكم في مجموعة السطور التالية:-