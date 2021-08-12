رابط استخراج نتيجة شهادة الاساس ولاية الجزيرة 2021 برقم الجلوس من موقع وزارة التعليم السودانية

استخراج نتيجة شهادة الاساس ولاية الجزيرة 2021، يبحث الكثير من الطلاب والطالبات في المقيدون في شهادة الاساس عن نتيجة العام الدراسي الحالي وذلك لأن يحصلون علي النتيجة بعد إن قامت وزارة التعليم السودانية بالإعلان عن اقتراب موعد الإعلان عن النتيجة عبر المواقع المخصصه للإعلان عنها علي شبكة الأنترنت حتي يحصل عليها جميع الطلاب والطالبات في الولاية.استخراج نتيجة شهادة الاساس ولاية الجزيرة 2021
أوضح وزير التعليم في جمهورية السودان بأنة قد تم الإنتهاء من عمليات تصحيح أوراق الطلاب في ولاية الجزيرة ويتم في الوقت الحالي القيام بعملية رصد درجات الطلاب واعتماد النتيجة من قبل الوزير، ومن المتوقع إن يتم الإعلان عن النتيجة عبر الموقع الإلكتروني في خلال الساعات القادمة.
والجدير بالذكر بأن جائحة كورونا العالمية قد أثرت بشكل سلبي علي عملية التعليم في جمهورية السودان حيث قد تسبب ذلك في توقف الدراسة وتراجع معدلات النجاح في ولاية الجزيرة بنسبة 10 % أقل من العام الماضي وأيضاً تأخر الوزارة في الإعلان عن النتيجة لمدة أسبوعين.نسبة النجاح في ولاية الجزيرة
عقد السيد وزير التعليم في السودان مؤتمر صحفي أعلن فية عن نسبة النجاح في العام الحالي وجاءت نسبة النجاح في الأتي:
- نسبة النجاح في شهادة الأساس في ولاية الخرطوم كانت 80 % للطلاب والطالبات.
- بينما نسبة النجاح في ولاية الجزيرة 78 % بنسبة أقل من العام الماضي حيث كانت 87 %.
بعد إن تقوم وزارة التعليم العراقية بالإعلان عن ظهور النتيجة في ولاية الجزيرة يستطيع الطالب إن يحصل علي نتيجتة وذلك عن طريق القيام بمجموعة بسيطة من الخطوات وهي نذكرها لكم في مجموعة السطور التالية:-
- الذهاب إلي صفحة نتائج الأساس في موقع وزارة التعليم السودانية علي شبكة الأنترنت.
- بعد ذلك يقوم الطالب بتحديد الولاية التابع لها من قائمة الولايات.
- يقوم الطالب بكتابة رقم الخلوس الخاص به في المربع المخصص له.
- بعد ذلك يكتب الطالب رقم التحقق البشري الموجود في الصورة في المربع المخصص.
- الضغط علي زر عرض النتيجة.
- يتم عرض النتيجة في صحفة أخري للطلاب.
الوسوم
استخراج نتيجة شهادة الاساس ولاية الجزيرة 2021، يبحث الكثير من الطلاب والطالبات في المقيدون في شهادة الاساس عن نتيجة العام الدراسي الحالي وذلك لأن يحصلون علي النتيجة بعد إن قامت وزارة التعليم السودانية بالإعلان عن اقتراب موعد الإعلان عن النتيجة عبر المواقع المخصصه للإعلان عنها علي شبكة الأنترنت حتي يحصل عليها جميع الطلاب والطالبات في الولاية.استخراج نتيجة شهادة الاساس ولاية الجزيرة 2021
أوضح وزير التعليم في جمهورية السودان بأنة قد تم الإنتهاء من عمليات تصحيح أوراق الطلاب في ولاية الجزيرة ويتم في الوقت الحالي القيام بعملية رصد درجات الطلاب واعتماد النتيجة من قبل الوزير، ومن المتوقع إن يتم الإعلان عن النتيجة عبر الموقع الإلكتروني في خلال الساعات القادمة.
والجدير بالذكر بأن جائحة كورونا العالمية قد أثرت بشكل سلبي علي عملية التعليم في جمهورية السودان حيث قد تسبب ذلك في توقف الدراسة وتراجع معدلات النجاح في ولاية الجزيرة بنسبة 10 % أقل من العام الماضي وأيضاً تأخر الوزارة في الإعلان عن النتيجة لمدة أسبوعين.نسبة النجاح في ولاية الجزيرة
عقد السيد وزير التعليم في السودان مؤتمر صحفي أعلن فية عن نسبة النجاح في العام الحالي وجاءت نسبة النجاح في الأتي:
- نسبة النجاح في شهادة الأساس في ولاية الخرطوم كانت 80 % للطلاب والطالبات.
- بينما نسبة النجاح في ولاية الجزيرة 78 % بنسبة أقل من العام الماضي حيث كانت 87 %.
بعد إن تقوم وزارة التعليم العراقية بالإعلان عن ظهور النتيجة في ولاية الجزيرة يستطيع الطالب إن يحصل علي نتيجتة وذلك عن طريق القيام بمجموعة بسيطة من الخطوات وهي نذكرها لكم في مجموعة السطور التالية:-
- الذهاب إلي صفحة نتائج الأساس في موقع وزارة التعليم السودانية علي شبكة الأنترنت.
- بعد ذلك يقوم الطالب بتحديد الولاية التابع لها من قائمة الولايات.
- يقوم الطالب بكتابة رقم الخلوس الخاص به في المربع المخصص له.
- بعد ذلك يكتب الطالب رقم التحقق البشري الموجود في الصورة في المربع المخصص.
- الضغط علي زر عرض النتيجة.
- يتم عرض النتيجة في صحفة أخري للطلاب.
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