الجيش الباكستانى: 3 قتلى بانفجار ضخم فى مصنع للأسلحة

جدة - نرمين السيد - وحسب بيان للجيش: "وقع الانفجار فى أحد مصانع الذخائر الباكستانية على بعد حوالى 40 كيلومترا إلى شمال غرب العاصمة إسلام آباد.. الانفجار كان عرضيا والوضع تحت السيطرة"، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم". وتم إنشاء المصنع فى الخمسينات من القرن الماضى ويخضع لوزارة الدفاع الباكستانية ويزود الجيش بالأسلحة كما يصدرها.

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