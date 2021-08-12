واشنطن: سنرسل قوات إلى مطار كابول لإجلاء رعايانا

جدة - نرمين السيد - قالت الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الخميس، إنها سترسل قوات إلى مطار كابول لإجلاء رعاياها من أفغانستان، موضحة "سنقلص عدد موظفينا المدنيين فى سفارتنا بأفغانستان إلى الحد الأدنى"، حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز".





ودعت السفارة الأمريكية فى كابول، فى وقت سابق اليوم الخميس، جميع مواطنيها فى شتى أنحاء أفغانستان إلى مغادرة البلاد على الفور، بحسب بيان نشر على موقع البعثة الدبلوماسية على شبكة الإنترنت. وذكر البيان أن "السفارة الأمريكية تحث المواطنين الأمريكيين على مغادرة أفغانستان على الفور باستخدام الرحلات التجارية المتاحة". هذا وتشهد الساحة الأفغانية، فى الفترة الحالية، مواجهات دامية بين القوات الحكومية وحركة "طالبان"، التى أعلنت سيطرتها على مناطق واسعة فى البلاد، وباتت "طالبان" تسيطر حتى الآن على مراكز 9 ولايات، وفق بيانات الحركة، وهى مراكز ولايات سمنغان، وتخار، ونيمروز، وجوزجان، وسارى – بول، وقندوز وفراه وبدخشان وبغلان.

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