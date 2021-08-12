تشهد العروض الخاصة في السينما المصرية، خلال الفترة الحالية طقوسا جديدة، من حيث استخدام صناع الأفلام لأبرز التقنيات المتواجدة داخل أعمالهم في الدعاية لها داخل دور السينما.
بدأت هذه الطقوس قبل أيام بفيلم "الإنس والنمس" لمحمد هنيدي، حيث استعان صناع الفيلم بفريق من العمل لتحويل السينما لبيت رعب.
ويبدو أن هذه الطقوس ستبقى مستمرة، حيث استقبل "الروبوت" أبطال فيلم "موسى" للفنان كريم محمود عبد العزيز وإياد نصار في عرضهم الخاص، حيث تقوم فكرة العمل حول طالب بكلية الهندسة يسعى لاختراع روبوت، وتواجد الروبوت على "السجادة الحمراء"، الأمر الذي لفت انتباه الممثلين والضيوف والصحافة والإعلام.
ورصدت كاميرا "دوت الخليج"، أبرز المشاهد من داخل العرض الخاص، والذي بدأ بحضور الفنان محمد محمود عبد العزيز، ليشارك شقيقه في أول بطولة مطلقة له.
وحضر الفنان علي ربيع، في أول ظهور له بعد زواجه والذي اقتصر على الأهل والأصدقاء مراعاة لوفاة الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز.
كما ظهر الفنان محمد ثروت في أول ظهور بعد إنجابه مولودته الثانية دهب منذ أيام قليلة، واحتفل هو وزوجته معًا بسيشن قبل وضعها، فيما ظهر الفنان حسن أبو الروس على السجادة الحمراء، وهو يأكل "الفشار" مع "الروبوت"، في لقطة طريفة منه، مما جعل الحضور يتفاعلون معه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر.. طقوس جديدة للنجوم في عرض أفلامهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.