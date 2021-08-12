مصر.. طقوس جديدة للنجوم في عرض أفلامهم

تشهد العروض الخاصة في السينما المصرية، خلال الفترة الحالية طقوسا جديدة، من حيث استخدام صناع الأفلام لأبرز التقنيات المتواجدة داخل أعمالهم في الدعاية لها داخل دور السينما.

بدأت هذه الطقوس قبل أيام بفيلم "الإنس والنمس" لمحمد هنيدي، حيث استعان صناع الفيلم بفريق من العمل لتحويل السينما لبيت رعب.

ويبدو أن هذه الطقوس ستبقى مستمرة، حيث استقبل "الروبوت" أبطال فيلم "موسى" للفنان كريم محمود عبد العزيز وإياد نصار في عرضهم الخاص، حيث تقوم فكرة العمل حول طالب بكلية الهندسة يسعى لاختراع روبوت، وتواجد الروبوت على "السجادة الحمراء"، الأمر الذي لفت انتباه الممثلين والضيوف والصحافة والإعلام.

ورصدت كاميرا "دوت الخليج"، أبرز المشاهد من داخل العرض الخاص، والذي بدأ بحضور الفنان محمد محمود عبد العزيز، ليشارك شقيقه في أول بطولة مطلقة له.

وحضر الفنان علي ربيع، في أول ظهور له بعد زواجه والذي اقتصر على الأهل والأصدقاء مراعاة لوفاة الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز.

كما ظهر الفنان محمد ثروت في أول ظهور بعد إنجابه مولودته الثانية دهب منذ أيام قليلة، واحتفل هو وزوجته معًا بسيشن قبل وضعها، فيما ظهر الفنان حسن أبو الروس على السجادة الحمراء، وهو يأكل "الفشار" مع "الروبوت"، في لقطة طريفة منه، مما جعل الحضور يتفاعلون معه.