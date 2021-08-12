شروط التسجيل في سكني لمستحقي الضمان الاجتماعي 1443؛ أوضح برنامج سكني الذي أطلقته وزارة الإسكان بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية طريقة التسجيل في سكني من خلال تسجيل دخول سكني لكافة الأسر السعودية الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى مستحقي الضمان الاجتماعي، فمن خلال التقدم بطلب التسجيل في سكني عبر منصة سكني، ويتم التأكد من أهلية واستحقاق المتقدم للاستفادة من الدعم السكني، يتم الحصول على الدعم المستحق، لذلك كان لزامًا على كل من يرغب في التسجيل في الدعم السكني مراجعة الشرُوط جيدًا.

شروط التسجيل في سكني لمستحقي الضمان الاجتماعي

حددت وزارة الإسكان شروط التسجيل في سكني عبر منصة سكني لمستحقي الضمان الاجتماعي من قبل، لذلك ينبغي استيفاء هذه الشروط عند تقديم طلب التسجيل في سكني إلى أن يتم تخصيص الدعم السكني، ومن أهم هذه الشرُوط:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم للحصول على الدعم السكني مقيم بشكل دائم داخل السعودية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عامًا.

أن يكون المتقدم هو عائل الأسرة، وفي حالة تقدم الابن بطلب التسجيل في سكني يكون الأب متوفي والأم تحمل جنسية غير السعودية.

ألا يكون هناك سكنًا مملوكًا لأحد أفراد الأسرة خلال الخمس أعوام السابقة للتقديم.

أن يكون المتقدم من المستفيدين من الضمان الاجتماعي.

ألا يكون قد استفاد أحد أفراد الأسرة مسبقًا من الدعم السكني الحكومي أو الخاص.

ألا يتقدم بطلب التسجيل في سكني سوى الزوج أو الأب أو المرأة في حالة كانت مطلقة ومضى على الطلاق عامين والأرملة.

طريقة التسجيل في سكنِي

يستطيع المواطنين السعوديين المستحقين الضمان الاجتماعي التسجيل في سكني، لذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

الانتقال إلى رابط برنامج سكني الإلكتروني. الانتقال إلى تبويب التسجيل في سكني. القيام بتسجيل رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد. النقر على أيقونة التحقق من صحة التسجيل. النقر على زر استعلام كلمة المرور المؤقتة. القيام بتسجيل البيانات المطلوبة من البريد الإلكتروني وكلمة المرور ورقم الجوال، بالإضافة إلى كود التفعيل الذي تم إرساله في رسالة نصية. النقر على التسجيل في السكني أو “التقديم في الدعم السكني”. الموافقة على الشروط والأحكام. الإجابة على سؤال ما هو نوع السكن الحالي. النقر على استكمال البيانات الشخصية والتعديل عليها. التأكد وتعديل بيانات العائلة. الإجابة على الأسئلة المطروحة من أجل الاستحقاق.

في النهاية نكون قد أوضحنا شروط التسجيل في سكني كما حددتها وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لمستحقي الضمان الاجتماعي، فضلًا عن طريقة التسجيل في سكني.