سعر ومواصفات هواوي P50 Pro 5G الجديد

يهتم الكثيرون بالسؤال عن سعر ومواصفات هواوي P50 Pro 5G باعتباره من أفضل الهواتف بسلسلة هواوي P، والذي طرحته هواوي منذ أواخر مارس 2021 بنسختين هما P50 Pro، وP Pro Plus، وبعد النجاح الباهر الذي حققته سلسة هواوي P40 PRO بالأسواق، وذلك على الرغم مما تفرضه جوجل من قيود على الشركة، ويعتبر معالج P50 Pro من أقوى معالجات تلك الفئة، وهو معالج من نوع Kirin 10005G أقوى معالجاتKirin ، ودقته 5نانومتر ثماني النواة، ويدعم الهاتف شريحتين للاتصال من الأنواع dual SIM وNano، بالإضافة لدعمه بطاقة ميموري نانو، وتوسيع للذاكرة الخارجية.

سعر هواوي P50 Pro 5G للنسخة بمواصفات ـ128 و8جيجا رام SD888 780 يورو، وهو ما يعادل بالدولار 930، وبالجنيه المصري 14500.

أما النسخة ـ256 و8جيجا رام مع معالج Kirin9000 فقد بلع سعرها 845 يورو أو 1000دولار وبالمصري 15800 جنيه.

سعر النسخة 512 و8 جيجا رام فيبلغ 975 يورو أو بالدولار 1160 وهو ما يعادل 18ألف جنيه بالمصري.

تبدأ أسعار النسخة 512 و12 جيجا رام من 1040 يورو أي حوالي 19500 جنيه بالمصري، وتصل إلى 1090 يورو أي تقريبًا 20400 جنيه بالمصري.

سعر هواوي P50 Pro 5Gمواصفات هواوي 5G pro p50

يتميز هاتف هواوي 5G pro p50 بالمواصفات التالية:

للهاتف واجهة وظهر من الزجاج وإطار شاشة ألومنيوم.

يبلغ وزن الجهاز181 جرام.

يدعم الهاتف تثبيت شريحتين SIM.

شاشة من النوع OLED حجمها 6.5 بوصة.

دقة الشاشة 1224×2700 بكسل، وكثافتها 458 بكسل/ بوصة.

معدل تحديث الهاتف 90هرتز.

نسبة حجم الشاشة إلى جسم الهاتف تبلغ 88.0%.

يعمل بنظام Harmony OS 2.0

للهاتف معالج من النوع كوالكوم 888 سناب دراجون الداعم لشبكات 4G فقط.

وحدة معالج رسومي ادرينو660.

كاميرا خلفية لايكا ثلاثية.

جودة تصوير فيديو 4K بمعدل 30إطار/ ث أو 60إطار/ ث.

كاميرا أمامية دقتها 13 ميجابكسل.

سماعات ستيريو.

لا يحمل الجهاز منفذ لسماعة رأس.

مستشعر بصمة.

بطارية سعتها 4100مللي أمبير.

يدعم الهاتف الشحن السريع، قدرة 66 وات.

الهاتف متاح بألوان: ذهبي، وأبيض، وأسود فقط.

لا يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي، ولا يرفق به شاحن بل يجب شراء الشاحن منفردًا، ربما هذه الأمور تُعد محبطة لمن يرغب في شراء الهاتف.

بمعرفة سعر ومواصفات هواوي P50 Pro 5G يبدو الهاتف قويًا للغاية وأداءه سيكون مبهرًا، لكن أسعاره مرتفعة بعض الشيء