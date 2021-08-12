عروض تويوتا من عبد اللطيف جميل بالمملكة ومعرفه السيارات والأقساط التي شملتهم العروض

عروض تويوتا من عبد اللطيف من اهم عروض السيارات التي تم إطلاقها بالمملكة حديثا والتي أعلنت عنها شركه عبد للطيف جميل عبر صفحتها الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة. بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان أيضا وحديثا عن عده عروض السيارات منها عروض كيا 2020 و 2021 من عبد اللطيف جميل بالمملكة في شهر أغسطس كما تم الإعلان أيضا عن عروض الناغي علي هيونداي 2021 بالتعاون مع البنك الأهلي السعودي. كما سوف نقوم بشرح العروض بالتفصيل وتوضيح السيارات التي شملتهم العروض والأقساط الخاصة بكل سياره. ومعرفه كيفيه الحصول علي سياره تويوتا بالتفصيل والخطوات من خلال المقالة الأتية.

عروض تويوتا من عبد اللطيف

أعلنت شركه عبد اللطيف جميل للسيارات عن عروضها الحديثة والتي شملت سيارات تويوتا 2021 و 2022. والتي تتميز بالراحة والرفاهية عن المواطنين السعوديين والتي يستخدمه الكثير منهم نظرا لمعدل استهلاك الوقود والمعروفة بها ماركة تويوتا. كما أعلنة الشركة عن ميعاد بدء العروض الجديدة والتي تبدأ من 1 أغسطس 2021 وتنتهي في 31 أغسطس 2021. بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان علي السيارات التي شملتهم العروض وهي جميع السيارات من فئه تويوتا 2021 و 2022 ونوضحها لكم من خلال الفقرة التالية.

عروض سيارات تويوتا

شملت العروض سيارات تويوتا جميعا والتي نوضحها لكم عبر النقاط الأتية:

يارس 2021 وآي شركات بقسط شهري 952 ريال بدون دفعه أولي وعلي مده 60 شهر.

فورتشنر 2021 جي اكس2 دفع رباعي ديزل بقسط شهري 2182 ريال بدون دفعه أولي وعلي مده 60 شهر.

كورولا 2021 اكس إل أي 1.5 بقسط شهري 1152 ريال بدون دفعه أولي وعلي مده 60 شهر.

فورتشنر 2021 في اكس1 دفع رباعي بقسط شهري 2402 ريال بدون دفعه أولي وعلي مده 60 شهر.

يارس 2021 وآي بقسط شهري 962 ريال بدون دفعه أولي وعلي مده 60 شهر.

كورولا 2021 اكس إل أي مطور 1.5 بقسط شهري 1210 ريال بدون دفعه أولي وعلي مده 60 شهر.

راش 2022 استاندرد بقسط شهري 1140 ريال بدون دفعه أولي وعلي مده 60 شهر.

كورولا 2021 اكس أل أي مطور فتحة سقف بقسط شهري 1285 ريال بدون دفعه أولي وعلي مده 60 شهر.

راش 2022 جي أل بقسط شهري 1217 ريال بدون دفعه أولي وعلي مده 60 شهر.

كورولا 2021 جي أل أي فتحة سقف بقسط شهري 1391 ريال بدون دفعه أولي وعلي مده 60 شهر.

فورتشنر 2021 جي اكس 2 بقسط شهري 1867 ريال بدون دفعه أولي وعلي مده 60 شهر.

انوفا 2021 أساسي بقسط شهري 1639 ريال بدون دفعه أولي وعلي مده 60 شهر.

فورتشنر 2021 جي اكس 2 دفع رباعي بقسط شهري 2027 ريال بدون دفعه أولي وعلي مده 60 شهر.

كيفيه الحصول علي عروض تويوتا

بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان أيضا عن طريقه وكيفيه الحصول علي العروض عن طريق زياره احد فروع الوكيل الموجودة داخل المملكة. أو الاتصال علي الشركة عن طريق الرقم 8002442211 وسيقومون بالتواصل معك.