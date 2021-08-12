رابط نتائج الامتحانات الرسمية المهنية 2021 في لبنان المديرية العامة للتعليم المهني والتقني نتائج الامتحانات 2021

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نتائج الامتحانات الرسمية المهنية 2021

وخلال تصريحات صحفية أول أمس أكدت بعض المصادر أن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني قد انتهت تماماً من أعمال التصحيح والمراجعة والتدقيق وتقدير درجات طلاب وطالبات التعليم المهني في لبنان، مؤكدة صدور النتائج الرسمية المهنية في لبنان خلال يومين فقط من انتهاء تلك التصحيحات.

وتوقعت تلك المصادر، أن إعلان نتائج الامتحانات الرسمية المهنية في لبنان 2021 ، سيكون خلال الفترة من يوم الثاني عشر لشهر أغسطس وبين يومي السادس عشر حتى الثامن عشر من نفس الشهر 2021، كما أشارت، أن كافة اللجان سارت تعمل بالليل والنهار من أجل الانتهاء من أعمال التصحيح ومراجعة وتدقيق أوراق امتحانات الطلاب والطالبات بالتعليم المهني.

وسارت عملية امتحانات الطلاب والطالبات بالتعليم المهني في لبنان على قدم وساق وسط تدابير احترازية وإجراءات مشددة من أجل الحد من انتشار وباء كورونا المستجد، فيما لم يتم تسجيل أي حالة إصابة خلال بداية الامتحانات الرسمية المهنية في لبنان 2021 ، وأعرب نائب وزير التربية والتعليم عن شكره الشديد وتقديم العرفان والامتنان لطاقم الأساتذة المختصين بعمليات التصحيح لأوراق الامتحانات على الجهد المبذول طوال فترة التصحيحات.

رابط نتائج الامتحانات الرسمية المهنية في لبنان 2021

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خطوات استخراج نتائج الامتحانات الرسمية المهني 2021 في لبنان: