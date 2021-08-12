ترامب: الوضع فى أفغانستان غير مقبول وبايدن يتحمل المسؤولية

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية- الحدث"، قال ترمب فى بيان: "لو كنت رئيسا الآن، لأدرك العالم أن انسحابنا من أفغانستان مرهون بشروط".

وأضاف: "كان يمكن أن يكون الانسحاب مختلفاً وأكثر نجاحاً، وطالبان كانت تعلم ذلك أفضل من أى شخص آخر".

وتابع: "لقد أجريت محادثات شخصياً مع قادة من طالبان، وهم فهموا أن ما يفعلونه اليوم لن يكون مقبولاً".

وسيطرت طالبان الخميس على مدينة غزنة الاستراتيجية الواقعة على مسافة 150 كيلومترا جنوب غربى كابل، وبدأت تقترب بشكل خطير من العاصمة الأفغانية بعدما سيطرت على معظم الجزء الشمالى من البلاد فى غضون أيام.

وفى ظل إدارته، وقّعت الولايات المتحدة فى 20 فبراير 2020 اتفاقاً مع طالبان تعهدت بموجبه واشنطن بسحب جميع القوات الأمريكية من أفغانستان قبل الأول من مايو 2021.

وفى المقابل، تعهدت طالبان بالدخول فى مفاوضات سلام مع الحكومة الأفغانية والامتناع عن مهاجمة القوات الأمريكية ومصالحها فى أفغانستان وقطع العلاقات مع تنظيم القاعدة.

وبعد توقيع هذا الاتفاق، خفضت إدارة ترمب الوجود العسكرى الأمريكى فى أفغانستان، وتعهدت بالوفاء بالموعد النهائى للانسحاب الكامل منها.