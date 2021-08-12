الرئيس التونسى: بعض الحرائق مفتعلة ومن يشعل النيران سيحترق بها

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس التونسى، خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمجابهة الكوارث، أن البعض يريد حرق الغابات والحقول، مشددا على أن "قواتنا ستتصدى لهم".

وحسبما أفادت الرئاسة التونسية عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، اطلع قيس سعيد على المنظومة المعتمدة لحماية الثروة الفلاحية والغابية والاحتياطات والترتيبات التى تم اتخاذها لمواجهة موجة الحرائق التى تشهدها بعض المناطق ببلادنا والتى شهدت، هذه السنة، ارتفاعا ملحوظا وتسببت فى تضاعف المساحات المتضرّرة.

وأسدى سعيد تعليماته بضرورة تكثيف العمل الاستشرافى وتدعيم الموارد البشرية واللوجستية وتوفير التجهيزات وطائرات الإطفاء، فضلا عن مزيد اليقظة وتعزيز تكوين الإطارات والأعوان لاستشعار الكوارث والتصدى لها.

وتوجّه الرئيس التونسى بالشكر لكلّ الهياكل الوطنية المتدخّلة فى مجال مواجهة الكوارث الطبيعية على حسّها الوطنى وجهودها الكبيرة، ونبّه إلى أنه سيقع تحميل المسؤولية كاملة وتطبيق القانون على كلّ من يشارك فى افتعال الحرائق ويساهم فى التنكيل بالشعب.

كما شدّد الرئيس التونسى على ضرورة الاستعداد الجيّد لموسم الأمطار والفيضانات، ودعا، فى هذا الإطار، إلى التحرك بصفة استباقية عبر الإسراع بالتدخل على مستوى جهر السدود ومجارى الأودية وشبكات التطهير.