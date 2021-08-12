تطوير المناهج والخطط الدراسية والفصول الثلاثة في العام الدراسي الجديد 1443

أوضح وزير التعليم بالمملكة العربية السعودية في المؤتمر الصحفي أن تطوير المناهج والخطط الدراسية والفصول الثلاثة تشكل المرحلة الأولى من رحلة التطوير المستمرة، كما توجه بالشكر لكلا من منسوبو التعليم من المعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس والتدريب وأولياء الأمور، وذلك على جهودهم المميزة التي ساهمت في انتهاء العام الدراسي الاستثنائي، كما نقدر لهم عزيمتهم وتفانيهم في أداء رسالتهم.

منسوبو التعليم.

الطلاب والطالبات.

أولياء الأمور.

مدرستي.

سلامة منسوبي التعليم.

الشراكة الفاعلة.

دواعي التطوير.

المناهج والخطط الدراسية.

التقويم الدراسي الجديد.

استمرار التطوير

إطلاق حملة جيلنا واعي للتوعية بأضرار التبغ ومشتقاته.

استثمار المناهج الدراسية من أجل تطوير موضوعات التوعية بأضرار التدخين.

تحسين ممارسات الطلبة السلوكية من أجل الابتعاد عن التبغ ومشتقاته.

إعداد ودعم الدراسات والبحوث التي تهدف للحد من انتشار التدخين وتبعاته.

إقامة الفعاليات التوعوية كالندوات والمؤتمرات العلمية وورش العمل.

المشاركة في الحملات الوطنية التوعوية.

أبرز محاور حديث وزير التعليم في المؤتمر الصحفيأبرز جهود وزارة التعليم لمكافحة التدخين

تطوير المناهج والخطط الدراسية واستمرار التطوير

أشار وزير التعليم خلال المؤتمر الصحفي إلى تضمين مواد دراسية جديدة، وتطوير المناهج الدراسية، وتدريس مواد أخرى وفق ما تحتاجه كل مرحلة من المراحل الدراسية وكل فصل دراسي، كما أشر إلى تطبيق خطط دراسية مطورة بما يتناسب مع متطلبات مرحلة تطوير المناهج الدراسية، بالإضافة إلى إدخال مناهج جديدة من خلال رفع كفاءة الأوزان النسبية.

كما أوضح كيفية استمرار التطوير من خلال الاستثمار الأمثل للعام واليوم الدراسي والموارد التعليمية، والعمل على رفع كفاءة منظومة التعليم بما يتناسب مع مستهدفات تنمية القدرات البشرية، وكذلك بما يواءم رؤية المملكة 2030.

دواعي التطوير

أوضح وزير التعليم السعودي دواعي التطوير في المملكة العربية السعودية وهي كالآتي:

العمل على مواكبة ومنافسة أفضل الممارسات العالمية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

نتائج المملكة في الاختبارات الدولية التي حققتها المملكة أقل من المنخفض عالميا.

تواجد فجوة بين سنوات السلم التعليمي وسنوات الدراسة الفعلية والتي تصل إلى أربعة سنوات.

السبب في تواجد فجوة بين النظام التعليمي داخل المملكة العربية السعودية والدول المتقدمة وذلك في عدد الأيام الفعلية للدراسة.

موعد بداية العام الدراسي الجديد لعام 144 بالمملكة السعودية

وفقا لما قررته وزارة التعليم السعودية، فإن موعد بداية العام الدراسي الجديد سوف يكون بمشيئة الرحمن يوم الاحد الموافق 29 اغسطس 2021 الموافق يوم 21-1-1443 هجريا، كما أوضحت التقويم الدراسي لعام 1443 حيث ينقسم العام الدراسي إلي ثلاثة فصول دراسية، موضحة لجميع الطلاب والطالبات ايام الإجازات الرسمية والعطلات أثناء فترة الدراسة.

التقويم الدراسي الجديد لعام 1443

أوضح سيادته أن العام الدراسي الجديد سوف يتضمن ثلاثة فصول دراسية بدلا من فصلين دراسيين فقط، كما أن كل فصل دراسي سوف يتكون من 13 أسبوع، وكما أوضح أن العام الدراسي سوف يتضمن 12 يوم إجازة فقط، كما أوضح أن في كل فصل دراسي سوف يكون هناك إجازات مطولة لنهاية الأسبوع غير الإجازة المخصصة لنهاية العام الدراسي.