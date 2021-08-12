موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 ، حالة من القلق والتوتر لكلاً من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في كافة انحاء جمهورية مصر العربية؛ وذلك بسبب أهمية نتيجة الثانوية العامة لأبنائهم، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الموعد المحدد لإعلان نتائج الطلاب في المدارس، وصرح وزير التعليم الدكتور طارق شوقي أنه فور الانتهاء من المراجعات ورصد درجات طلاب الثانوية العامة واستخراج أسماء الأوائل، سيتم عقد مؤتمر صحفي لإعلان النتائج، وقد صرح أن النتائج ستتم الإعلان عنها بالفعل خلال الساعات القادمة بإذن، ومن الممكن أن يتم رفعها فور الانتهاء من عمليات التصحيح التلقائي، فتابعونا عبر موقع ثقفني وسوف يتم تحديث أي قرارات جديدة بشأن مواعيد نتيجة الثانوية العامة 2021 في هذا المقال.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021

وسط حالة من الترقب يبحث أولياء الأمور عبر مؤشر بحث جوجل عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 بشعبتيها العلمية، والأدبية، فقد صرح الدكتور طارق شوقي أن هذا العام مختلفًا عن الأعوام السابقة، نظرًا لاختلاف نظام الأسئلة الذي يعتمد على نظام الفهم والتعلم ، ونظام التصحيح ، ولأول مرة يتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونياً عبر ماسح ضوئي، وأكد أن عمل تصحيح امتحانات الثانوية مستمر ليل نهار، لحين الانتهاء من تصحيح جميع المواد للشعبتين، مؤكدًا أن مؤشرات النتائج بالمرحلة الثانوية مطمئن وقريب من العام السابق، ونبه على جميع الطلاب وأولياء الأمور من عدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة والتي يتم نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي، وأن موعد الإعلان عن النتائج رسميًا في يد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي وأنه سيعقد مؤتمر صحفي فور اعتماده للنتائج.

نسب نجاح الثانوية 2021

إعلن وزير التربية والتعليم أن نسب نجاح الطلاب والطالبات في جميع المواد المقررة عليهم مطمئنة ولا تختلف كثيراً عن السنوات الماضية، بالإضافة إلى أن توزيع الدرجات هذا العام مختلفة عن جميع الأعوام السابقة بالنسبة لتوزيع شرائح الدرجات وخصوصاً للطلاب الحاصلين على 90٪ وكذلك الطلاب والطالبات الحاصلين من 80٪ إلي 90٪.

الثانوية العامة 2021

ومن الجدير بالذكر أن جميع الطلاب والطالبات أنهوا امتحانات الثانوية العامة الشعبة العلمية يوم الاثنين 2 أغسطس 2021، بأداء الامتحان في مادتي الحساب والتكامل والجيولوجيا.

كما أنهى طلاب القسم الأدبي امتحاناتهم يوم الخميس الموافق 29 يوليو 2021 بأداء امتحان اللغة الأجنبية.

وقد بلغ عدد طلاب السنة الثالثة الثانوية بشعبتيها العلمية والأدبية نحو 649 ألف طالب وطالبة ، وتقدم للامتحانات قرابة 133 ألف عضو هيئة تدريس ومشرف ومراقب، مع توفير جميع الاحتياطات والتدابير من جراء تفشي جائحة كورونا.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2021

أطلقت وزارة التربية والتعليم رابطًا رسميًا إلكترونياً ويتثني لجميع الطلاب الاستعلام عن نتائجهم واستخراج العلامات والدرجات الخاصة بالمواد الدراسية ويمكنك الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة من خلال اتباع الخطوات التالية: