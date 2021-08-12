نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الحصول على فيزا عمل الامارات في المقال التالي

كيفية الحصول على فيزا عمل الامارات، تمنح دولة الإمارات لجميع الأشخاص الراغبين في الحصول على فيزا وتأشيرة دخول الإمارات من أجل البحث عن العمل أو العلم هذه الأيام فيزا سياحية تساعد في منح الأشخاص من الدخول للإمارات في أي وقت يرغبون فيه، وهذه الفيزا السياحية تكون مدتها 90 يوم مستمرين، وهذا من خلال قيامهم بمجموعة من الإجراءات المتعلقة باستخراج فيزا. إجراءات استخراج فيزا عمل الامارات يتمكن جميع المواطنين الراغبين في الحصول على فيزا عمل في دولة الإمارات من استخراج الفيزا الخاصة بهم تسمح لهم للعمل بشكل قانوني في الإمارات.

حيث يتمتع المسافر من البقاء في دولة الإمارات لمدة شهرين وهذا حتى يتمكن من الحصول على البطاقة الخاصة بالموظف وإقامته في الإمارات بهذه الصفة.

فما يمكن القيام به هو اتباع الخطوات المتعلقة باستخراج فيزا العمل الخاصة بدولة الإمارات، وهذا من خلال بعض الخطوات والطرق التي يتم اتباعها للحصول على تأشيرة السفر. طرق الحصول على فيزا عمل في دولة الإمارات يتم الحصول على فيزا العمل في الإمارات من قبل وزارة الموارد البشرية الموجودة في الإمارات.

ومن ثم يتم الحصول على تأشيرة خاصة بالعمل من الكفيل أو الجهة المراد التوجه لها للعمل بها.

ويتم هذا عن طريق المركز الخاص باستخراج فيز العمل للأجانب. ما هي الأوراق المطلوبة للحصول على فيزا عمل للإمارات وتوجد مجموعة من الأوراق التي تطلب من أجل استخراج فيزا العمل في الإمارات، وهي تتمثل في التالي:

يتم تحضير صورة من شهادة الخبرة الخاصة بالموظف في المجال الذي يعمل به.

ويتم تحضير صورة أيضا من رخصة العمل الخاصة به ويجب أن تكون سارية.

يتم تحضير خطاب عرض خاص بالموقع من قبل الطرفين.

لابد من أن يكون عمر العامل لا يقل عن ثمانية عشر عام وفقا لجميع القوانين الموجودة في الدولة.

العمل على دفع كافة التكاليف المتعلقة باستخراج الفيزا والتي تبلغ قيمتها 3600 درهم إماراتي. كيفية الحصول على فيزا عمل في الامارات ويتم استخراج الفيزا السياحية لدولة الإمارات من خلال الشركة المتكفلة باستخراج فيزا العمل.

ومن ثم العمل على إجراء الفحص الطبي الشامل الذي يؤكد الحالة الصحية للمواطن الراغب في السفر.

القيام بعملية استخراج لبطاقة العمل المعتمدة من قبل الشركة لهذا الموظف وتكون مدة هذا التصريح 60 يوم.

استخراج هوية الإقامة التابعة للموظف والعمل على ختم جواز السفر بتصريح العمل. الوسوم عمر شويل - جدة كيفية الحصول على فيزا عمل الامارات - الأوراق المطلوبة للحصول على فيزا عمل الإمارات error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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