عاجل.. الرئيس التونسى ينهى مهام والى بنزرت

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت الرئاسة التونسية عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، أصدر الرئيس التونسى أمرا رئاسيا يقضى بتكليف سمير عبد اللاوى بمهام والى بنزرت. وأدى سمير عبد اللاوى اليمين أمام رئيس الجمهورية طبقا للفصل 89 من الدستور.

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