تمويل شخصى وفورى 750000 الف ريال فورى للسعودين وللمقمين وبدون كفيل

يقدم الكثيرين من الاخوه السعوديين او المقيمين على اراضى المملكة إلى البحث عن وسائل لعمل قرض شخصي او قرض خاص بشراء سياره او قرض لترميم المنزل او تعديل الاثاث المنزلي لديهم ومن بين اهم الامور التى يهتم بها المستفيد من التمويل هو أن يكون بدون كفيل وبأكبر قيمة مالية يمكن الحصول عليها وايضا على اطول فترة ممكنة يتم سداد القسط خلالها كما انه يشغل تفكير الكثيرين فى كون ان يكون ذلك القرض متناسبا مع الشريعة الاسلامية بدون مخالفة مع احكامها وهذا ما يقوم بتقديمه البنك الاهلى السعودى حيث انه يقوم بتقديم مبلغ 750 الف ريال للسعودين ومبلغ 300 الف ريال سعودى للمقيمين



مميزات هذا التمويل الشخصى

ومن بين مميزات هذا القرض أنه إسلامي ومطابقاً لاحكام الشريعة الاسلامية و أنه يصل إلى مبلغ 750 الف ريال سعودي للمقيمين كما أنه يشترط الاقل الراتب الشهري عن 2500 ريال لطالب التمويل وفى بعض الحالات يشترط ايضا تحويل الراتب كشرط اساسي لتقديم القرض هو ان يكون عمر المتقدم للحصول على القرض لا يزيد عن 60 عاما بالموظفين وسبعين عاما للمتقاعدين عند سداد اخر قسط وهناك رسوم اداريه تحتسب عند التقديم على اجراءات التمويل وتصل فترة السداد إلى 60 شهراً وهناك تأمين تكافلى مجاني في حاله العجز او الوفاه ويسقط الحق في المطالبه تسدد باقى الاقساط من بين المميزات ايضا انه بدون كفيل يمكنك الحصول على بطاقه سمبا الائتمانية من اهم الشروط التي يتم تقديم خدمه القرض الشخصي لها

بالنسبه لموظفي القطاع الخاص يجب احضار خطاب تعريف الراتب او بالنسبه للمواطنين السعوديين بطاقه الهويه الوطنيه او بطاقه الهويه للمقيمين على اراضي المملكه العربيه السعوديه وبالنسبه للمتقاعدين يجب احضار نموذج استقطاع

كيف يمكن الحصول على القرض والتمويل الشخصى

أما من خلال زيارة أحد فروع البنك الاهلى السعودى او من خلال زيارة الموقع الرسمى له وتقديم نموذج الحصول على تمويل شخصى سواء للسعودين او المقيمين على اراضى المملكة العربيىة السعودية