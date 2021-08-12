منذ زمن طويل قامت شركة القوى الكهربائية الظهران في عام 1369هـ عن تأسيس وتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية، في الظهران، والخبر، والدمام أيضاََ، حيث أن قامت شركة أرامكو الكهرباء بالمملكة العربية السعودية عن أعمال خاصة، ولذلك تم الإعلان في عهد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود وكانت نواة صناعة توليد الكهرباء في السعودية، وهذا في المحصلة النهائية، حيث أن تم الايضاح على أن هذه قاعدة قوية مكنتها مستقبلاً من الوصول إلى العديد من الأماكن في الوطن، ولذلك تم الإعلان على دمج جميع الشركات في شركة واحدة وهي الشركة السعودية للكهرباء، حيث أن تم التأكد على أن بدلاً من (20) كيلوواط التي هي باكورة إنتاج الكهرباء داخل السعودية، ولذلك تم الإعلان عن استطاعت شركة الكهرباء سنة 1439 هجرياً، بيع ما يقارب (290.000.000.00) كيلوواط، ولذلك قد وصل إلى (13.112).

إيصال الكهرباء بدون صكوك 1442هـ :

أكدت الحكومة السعودية عن تسهيل خدمة إيصال الكهرباء للمنازل الخاصة بالمواطنين السعوديين المستفيدين وهذا على خلال المواطنين الذين لا يملكون صك ملكية لمنازلهم، حيث أن تم توفير خدمة إيصال الكهرباء بدون صكوك لهم أيضاََ.

بالإضافة إلى ذلك أن شركة الكهرباء بالمملكة العربية السعودية أوضحت عن عدة إجراءات لكي تتطلب أولا للمواطنين توصيل الكهرباء للمنازل الذين لا يملكون صك ملكية خاص بها، ولذلك تم الايضاح على أن تختلف تلك الإجراءات عن كون توصيل الكهرباء للمنازل لأول مرة، أم هذا فقط مجرد تعديل على الخدمة للمواطنين السعوديين المستفيدين.

يجب على المستفيد تقديم شهادة التنسيق الخاصة به. يجب على المواطن المستفيد تقديم استيفاء جميع الشروط الأساسية المطلوبة، وهذا بعد إتمام الحصول على شهادة التنسيق الخاصة بالمستفيد.

مراحل إيصال الكهرباء بدون صكوك 1442هـ :

ومن المؤكد أن يجب على المواطن المستفيد تقديم الشهادة الخاصة به، التي تم الحصول عليها من خلال استخراج رخصة البلدية، وفي هذه الحالة تم إثبات أن هذا المواطن بحاجة إلى الخدمات الكهربائية، بالإضافة إلى ذلك أن يستقبل المستفيد إشعار التشطيبات، ثم يجب بعد ذلك التقديم عبر شركة الكهرباء بالمملكة العربية السعودية، حيث أن يقوم المستفيد تنفيذ العزل الحراري الخاص بالمنشاة التي تم وضعها من قبل شركة الكهرباء السعودية.