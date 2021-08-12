شحن شدات ببجي pubg uc 2021 بضغطة واحدة عبر الموقع الرسمي

يتوفر الآن عبر الموقع الرسمي للعبة pubg mobile، شحن شدات ببجي للحصول على آلاف الشدات بشكل شرعي ومضمون يسهل لك عملية شراء عناصر اللعبة والحصول على المهام الخاصة بها، حيث من الضروري الحصول على كميات وأعداد معينة من uc التي تساعدك على التزود بالأسلحة والملابس والسكنات والحزم وغيرها، لاسيما في ظل المنافسة الشرسة والقوية التي تشهدها اللعبة خلال الفترة الأخيرة، بعد إضافة عدد من الأسلحة الجديدة متعددة المهمة والمعدات والعتاد والمدرعات التي يتم استخدامها في المواجهات، وبعض الأدوات التي تناسب طبيعة خريطة كراكين الوعرة والأشد صعوبة.

شحن شدات ببجي

أما إذ أردت الحصول على شحن شدات ببجي بطريقة مضمونة وأكيدة 100%، فيتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول عبر موقع الشحن الرسمي: midasbuy .

. ستظهر لك الصفحة الرئيسية اختر منها شحن الشدات.

أو استرداد الهدايا ثم تسجيل طريقة الدفع الإلكتروني.

كتابة رقم الآي دي الخاصة ببطاقة الدفع الإلكتروني.

اختيار عدد وكمية الشدات التي تريد الحصول عليها.

سيظهر لك المقابل المادي لما تريد شراؤه بعد تسجيل العملة.

الضغط على موافق أو شراء.

الشحن المجاني عبر الهدايا والجوائز

جدير بالذكر أن يمكن شحن شدات ببجي مجانًا عن طريق الحصول على الهدايا والجوائز التي يتم تقديمها عن الشحن المدفوع، أو من خلال موقع اللعبة الرسمي في حالة الفوز وتخطي المستويات اللاحقة، ويمكنك أيضًا الحصول على الشدات اللازمة من خلال العروض من خلال مشاهير اليوتيبرز بمشاركة الفيديوهات في القنوات الخاصة بهم، بين الأفضل هو الحصول على الشحن المدفوع مقابل الرصيد المالي.

أسعار pubg uc 2021

يوجد العديد من عروض الأسعار على شحن شدات ببجي، ومن بين العروض عند شحن كارت بطاقة ببجي بقيمة 1$ يمكنك الحصول على 60uc ورصيد إضافي 200$ 12000uc، والقيمة المقابلة تقدر بـ 6 ريال سعودي وخصم 30%، وعند شحن بطاقة ببجي بقيمة 5$ 300uc يمكنك الحصول على رصيد إضافي 300$ 18000uc، وذلك ما يعادل 25 ريال سعودي، أما في حالة شحن بطاقة ببجي بقيمة 10$ 600uc، تمكنك من الحصول على رصيد إضافي 400$ 24000uc وما يعادلها من قيمة الدفعة.