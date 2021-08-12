معرفة نتيجة شهادة الأساس برقم الجلوس الجزيرة sudan results 2021 موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

ننشر رابط معرفة نتيجة شهادة الأساس 2021 ولاية الجزيرة Sudan results 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2021 حيث تصدره تتصدر نتيجة الاساس الجزيرة برقم الجلوس 2021 بالسودان محركات البحث بالجمهورية السودانية. وذلك تزامنا مع إعلان وزاره التربية والتعليم السودانية قرب طرح النتيجة على المواقع الإلكترونية التي تملك حقوق بثها حيث يسعى الطلاب والطالبات للحصول على النتيجة والاطمئنان على أنفسهم في هذه المرحلة الهامه التي تجذب انتباه واهتمام العديد من الطلاب وأولياء واسر الدارسين في هذه المرحلة.

معرفة نتيجة شهادة الأساس برقم الجلوس 2021

وكان وزير التربية والتعليم السوداني قد أعلن ظهور نتيجة شهادة الأساس الجزيرة برقم الجلوس 2021 عن انتهاء عمليات التصحيح لأوراق الامتحانات ومراجعتها واستعدادات الوزارة لرصدها وطرحوا اعتماد نتيجة شهادة الاساس الجزيرة 2021 خلال الفترة أو خلال الساعات الحالية استعدادا لطرحها على الموقع الإلكتروني.

نتيجة شهادة الاساس الجزيرة 2021

وفي خلال المؤتمر الذي عقد برئاسة وزير التربية والتعليم السوداني والذي أعلن فيه عن مؤشرات النتائج نتيجة شهادة الاساس الجزيرة 2021 وفي الولايات السودانية المختلفة Sudan results 2021.

وجاءت النتائج متفاوتة في نسب النجاح وكانت ولاية الخرطوم العاصمة قد بلغت نسبة النجاح بها 80%.

فيما بغلت النتائج في بعض الولايات تراجعت عن مستوى العام الماضي مثل نتيجة شهادة الاساس ولاية الجزيرة ولاية نهر النيل.

ووصل معدل النجاح بولاية نهر النيل بنسبة 78% أي ما يساوي 10% من إعداد الطلاب الإجمالي مقارنة بالعام الماضي.

وكانت نسبة النجاح في العام الماضي 88% وارجع يا وزير التربية والتعليم السبب الى انتشار فيروس كورونا المستجد في السودان والعالم الذي أثر بالتأكيد على العمليات التعليمية في العالم بأثره.

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2021

وعن خطوات معرفة نتيجة الاساس الجزيرة 2021 برقم الجلوس من خلال موقع وزاره التربيه والتعليم هناك بعض الطرق التي ينبغي على الطالب اتباعها وهي كالاتي:

الخطوة الأولى يقوم الطالب بالدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي من خلال رابط النتائج بالسودان sudan results 2021.

ثاني خطوة ا يبدأ الطالب بتحديد الولايات المراد الحصول منها على نتائج. الأساس.

ثالث خطوة ثم يقوم بعد ذلك بتحديد العام الدراسي والمرحلة التعليمية.

رابع خطوة بعد إدخال البيانات يقوم بمراجعتها جيدا و الضغط على كلمة الاستعلام عن نتيجة اساس السودان.

وقدمت وزارة التربية والتعليم السودانية التهاني للطلاب المتفوقين بالأساس متمنين لهم دوام النجاح في حياتهم العلمية والعملية.

كما دعت لهم بأن ينعموا بمستقبل أفضل والطلاب التي لم يحالفهم الحظ تمنت لهم التوفيق في الدور الثاني.