نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الامتحانات الرسمية المهنية 2021 ورابط موقع المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الامتحانات الرسمية المهنية 2021 هي الخبر الذي يترقبه جميع الطلبة والطالبات في التعليم المهني في جميع مدن ومحافظات لبنان خلال الساعات القليلة القادمة، لذا من المتوقع زيادة مؤشرات البحث عن النتيجة في الفترة القادمة بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم في لبنان بالإعلان عن قرب إعلان النتائج النهائية للامتحانات الرسمية المهنية عن الدورة الأولي وذلك من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالمديرية العامة للتعليم المهني والتقني، وأشارت المديرية أن امتحانات هذا العام جاءت في ظروف صعبة بسبب تفشي فيروس كورونا “كوفيد -19″، وأن المديرية قد واجهت بعض الصعوبات في تصحيح الامتحانات، حيث لمن يتم العمل بكامل طاقة المديرية أثناء فترة تصحيح أوراق الامتحانات، وذلك خوفاً علي صحة السادة المصححين، مما أدى ذلك إلي تأخر في رفع نتيجة الطلاب.

نتائج الامتحانات الرسمية المهنية 2021

وقد أشارت بعد المصادر إلي انه تم الانتهار من تصحيح كافة الأوراق ورصد الدرجات لجميع الطلاب والانتهاء من الإعلان عن النتائج الأولية تمهيداً واستعداداً للعمل علي نشرها وجاري العمل علي رفع النتائج علي الموقع الرسمي الالكتروني الخاص بالمديرية العامة للتعليم المهني والتقني، وذلك بعد أن يتم عرض النتائج الأولية علي كنترول المديرية أولا، وبعدها سوف يتم رفع الدرجات علي الموقع بشكل رسمي.

موعد نتائج الامتحانات الرسمية المهنية 2021 في لبنان

أشارت بعض المصادر المسؤولة في مديرية التعليم التقني والمهني في لبنان بأنه تم الانتهاء يوم أمس الأربعاء الموافق 11 من آب ” أغسطس” من تصحيح جميع أوراق الطلبة والطالبات في بعض محافظات في لبنان ولم يتم الانتهاء من التصحيح في بعض المحافظات الأخري، لذا فمن المتوقع أن تقوم الإدارة بالإعلان عن النتيجة يوم الخميس 12 آب ” أغسطس 2021 ميلادية، وأكدت المؤشرات الأولية إلي ارتفاع نسبة الناجحين هذا العام بالنسبة للأعوام السابقة.

رابط موقع المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

من خلال الموقع يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن النتيجة بطريقة سهلة وهي كالتالي: