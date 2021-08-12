وزير الصحة اليمنى يطالب الصين بمزيد من الدعم لمواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - وبحث بحيبح -خلال لقائه سفير الصين لدى اليمن كانج يونج، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية اليوم الخميس- أوجه التعاون المستقبلى، وحصول اليمن على المزيد من الدعم لقطاع الصحة الذى يواجه مشكلات وأضرار كبيرة بسبب الحرب التى أشعلتها مليشيات الحوثى.

وأشار إلى التجربة الصينية الرائدة فى مواجهة جائحة كورونا ومساعدتها للعديد من الدول فى هذا المجال، موضحًا أن اليمن لا يزال بحاجة لمزيد من الدعم لمواجهة كورونا من خلال اللقاحات اللازمة، وتدريب الفرق الطبية اليمنية فى مراكز العزل، وتدريب الكفاءات الطبية فى التخصصات المهمة للنهوض بالقطاع الصحى.

ولفت إلى تطلع الوزارة لعودة الفرق الطبية الصينية التى كانت متواجدة قبل الانقلاب الحوثى والحرب، للعمل فى اليمن بالمناطق المحررة، وتقديمها الخدمات الصحية النوعية للمواطنين.