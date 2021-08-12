ميقاتى: سنتابع بحث تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة الأسبوع المقبل

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى تصريح مقتضب لميقاتى عقب لقائه برئيس الجمهورية للمرة الثامنة منذ تكليف ميقاتى بتشكيل الحكومة فى السادس والعشرين من شهر يوليو الماضى. وأضاف ميقاتى أن لقاء اليوم شهد استكمال البحث فى تفاصيل تشكيل الحكومة دون الإدلاء بأى معلومات أو تفاصيل.

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