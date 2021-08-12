تردد كرتون نتورك الجديد 2022 على القمر الصناعي النايل وعرب سات لأفضل برامج الأطفال

تردد كرتون نتورك الجديد 2022 ؛ تحظى قنوات الأطفال بشعبية كبيرة في قلوب الجميع، فلا يقتصر مشاهدتها على الأطفال فقط بل أيضًا الكبار يحبون مشاهدتها وقناة نتورك كرتون من أهم قنوات الأطفال التي يبحث الكثير عن التردد الجديد الخاص بها خاصًة في وقت الإجازة حتى تكون فرصة لجعل الأطفال يشاهدون القناة للتخلص من مشاعر الملل، وإبعادهم قليلًا عن استخدام الهواتف الذكية، ، حيث تعرض القناة مجموعة ضخمة من أفلام الكرتون، والمسلسلات الكرتونية المشهورة والتي يحب الكثير مشاهدتها، ومن خلالنا اليوم سنتعرف على أحدث تردد كرتون نتورك الجديد 2022.

تم تأسيس القناة في العاشر من شهر أكتوبر عام 2010، أي مر على تاريخ تأسيسها 10 أعوام.

مقرها الرئيسي في دبي، كل عام تثبت أنها جديرة بأن تكون هي أفضل قنوات الأطفال، التي تبث من داخل مدينة دبي للإعلام.

حيث استطاعت تقديم برامج مناسبة للأطفال في سن ما قبل المدرسة، تساعد في تعليمهم بعض من الأمور، والقيم.

والجدير بالذكر أن القناة يوجد مثلها في بريطانيا تقوم بعرض نفس البرامج التي تعرض بها.

ولكن يتم دبلجة البرامج من الإنجليزية للعربية.

تردد كرتون نتورك الجديد 2022

أما عن تردد كرتون نتورك الجديد 2022 على القمر الصناعي النايل وعرب سات

فيمكنك ضبط جهاز الاستقبال لديكم على تلك الترددات:-

القمر الصناعي نايل سات: 12226، معدل الترميز 27500، معدل التصحيح 5/6.

كذلك يمكنك استقبال القناة على القمر الصناعي عرب سات (بدر 6): 11747، معدل الترميز 27500، معدل التصحيح 3/4.

لضبط استقبال القناة يتم تشغيل البحث الأوتوماتيكي أو البحث اليدوي.

برامج قناة cn arabia

وتلك هي أهم البرامج والأفلام والمسلسلات الكرتونية التي تعرض على شاشة القناة:-

غامبول.

أبطال المناخ.

أبطال القلب الطيب.

النمور الصاعقة.

الدببة الثلاثة.

فتيات القوة.

توني تيوب.

المحقق كونان.

مغامرات تشاك والأصدقاء.

كأس تون.

مغامرات الكهوف.

حفل المكعبات.

المغامرات المثالية.

مبارزة التنانين.

سباقات مضحكة.

أبناء توم وجيري.

الكلب بات.

سامي رجل الإطفاء.

ولذلك من المميز في القناة أن مفتوحة 24 ساعة دون انقطاع، ويتم بثها بجودة عالية جدًا، ولذلك يتم إعادة كل البرامج التي تقدم فيها حتى يتسنى للأطفال رؤيتها مجددًا أكثر من مرة.