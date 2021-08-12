تردد إذاعة القران الكريم السعودية على النايل سات

من مكة المكرمة يتم بث إذاعة القرآن الكريم السعودية على الأقمار الصناعية المختلفة التي تهتم من خلال المملكة بتوفير القراءات والتلاوات، لكبار المشايخ السعوديين وغيرهم من مشاهير القراء وممن تتسم قراءتهم بالجودة والصوت العذب، الذي يجذب المستمع العربي والمسلم من كل مكان ويقع القرآن في قلبه بالإضافة إلى ما تقدمه من برامج.

تردد إذاعة القران الكريم السعودية

تتوفر إذاعة القرآن الكريم من خلال القمر الصناعي نايل سات، لتبث عبر أثير المنطقة العربية كل ما يهم البيت الحرام من صور وفاعليات ومواسم الحج والعمرة، وتلاوة القرآن والصلوات فيه وما يضمه من مشاعر مقدسة ومزارات يبحث المسلمين عنها ويتعرفون عليها من أماكنهم مع عدم القدرة على التواجد فيه ومشاركة زوار البيت وأهل المكان في متعة التواجد والصلاة فيه.

تم إطلاق قناة إذاعة القرآن الكريم في شهر محرم عام 1431 هـ تنطلق القناة من مكة المكرمة.

وتتميز الإذاعة بعرض كل ما يهم شؤون الحرم وبيت الله العتيق، وما يدور فيه من أحداث على مدار اربع وعشرين ساعة.

كما تبث القناة على القمر الصناعي نايل سات ليغطي بذلك منطقة الوطن العربي كله.

تبث القناة بجودة عالية في الصوت والصورة حتى تتمكن عرض الصور بطريقة بانورامية جيدة كأنك في قلب الحدث.

تقدم القناة مجموعة من المشايخ من قارئ القرآن الكريم ومجوديه والكثير من التلاوات العذبة.

تبث الصلوات المختلفة في المسجد الحرام، كما تقدم صورة للبيئة المحيطة بالمسجد.

تهتم القناة وهي سعودية ومملوكة للدولة وتهتم بتقديم ما يهم المشاهد المسلم، في كل مكان من تلاوة وتفسير وعرض لأهم الأحداث في مواسم الحج والعمرة على مدار الساعة.

تردد إذاعة القران الكريم على النايل سات

يتمكن المسلمين في كل مكان ممن يتوافر لديهم القمر الناعي نايل سات، من ضبط ومتابعة إذاعة القرآن الكريم السعودية والاستماع، والاستماع إلي البث المباشر من مكة المكرمة ومن البيت الحرام ويأتي التردد كالتالي :