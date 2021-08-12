نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط القبول في مدارس التسامح وآلية تسجيل الطلاب في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط القبول في مدارس التسامح هي الشروط التي قامت بوضعها وزارة التربية والتعليم الإماراتية كي يتم قبول الطلاب المستحقين فقط في المبادرة الجديدة التي أطلقتها من أجل دعم ذوي الدخل المحدود والأرامل والمطلقات وتهيئة بيئات تعليمية ترتقي بمهارات الطلاب وتؤهلهم إلى دخول سوق العمل، وحتى يتم التسجيل في مدارس التسامح لا بد أن يتم معرفة طريقة التقديم بالإضافة إلى الشروط والأوراق المطلوبة، لذا سنقدم شروط التسجيل في مدارس التسامح 2021 في الإمارات.

شروط القبول في مدارس التسامح

يسرت وزارة التعليم عملية القبول في مدارس التسامح وذلك من أجل تسهيل مهمة الانضمام، وقد تمثلت شروط القبول في مدارس التسامح للطلاب والطالبات في التالي:

يشترط صحة البيانات وصحة الأوراق الثبوتية التي يتم تقديمها عند التسجيل.

يتعين أن يتم إدخال بيانات الأسرة بالكامل، وخصوصًا عدد الأفراد المنتسبين إلى ولي أمر الطالب سواء كان الأب أو الأب أو شخص يعوله.

إدراج تفاصيل الراتب الشهري في حال توافر وظيفة لولي الأمر، وقيمة البدلات التي يتم الحصول عليها وبالأخص بدل التعليم المصروف من خلال جهة العمل.

وضع قائمة شاملة لقيمة الالتزامات المطلوب سدادها كل شهر من خلال ولي الأمر، سواء كانت أقساط إلى الجهات الحكومية أو الخاصة بالإضافة إلى إيجار السكن.

طريقة التسجيل في مدارس التسامح

يمكن تسجيل طالب في مدارس التسامح من خلال اتباع ما يلي من خطوات:

الانتقال إلى نموذج استمارة تسجيل طالب بمدارس التسامح.

ثم إدخال المعلومات الشخصية للطلاب الجدد، بالإضافة إلى معلومات ولي الأمر.

بعد التأكد من دقة البيانات المطلوبة والتي تم إدخالها يتم النقر على خيار التسجيل.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في مدرسة التسامح

أما عن الأوراق المطلوب تقديمها عند التقديم على مدارس التسامح فهي تأتي منحصرة في التالي:

ضرورة تقديم إقرار الإعالة على أن يتم استخراجه من الجهات المختصة.

تقديم إقرار الحضانة المصدق عليه رسميًا من خلال دائرة القضاء وذلك في حال كان ولي الأمر امرأة مطلقة.

شهادة الوفاة لأحد الوالدين إن كان ولي الأمر متوفي.

بالإضافة إلى ذلك ينبغي أن يتم تقديم صورة من عقد الإيجار السكني على أن يتم التصديق عليه وإدراج القيمة المستحقة شهريًا من خلاله، وكشف حساب بنكي للثلاث الأشهر الأخيرة التي تسبق التقديم.