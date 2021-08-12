نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في مدارس التسامح 2021 وشروط القبول في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في مدارس التسامح بينت تفاصيله وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، والهدف من إطلاق المدارس هو أن يتم توفير بيئة تعليمية متميزة للأسر ذوات الدخل المحدود وخصوصًا من يقيم منهم في أبو ظبي أو العين، وقد تم طرح استمارة تسجيل في مدارس التسامح للتسهيل على الطلاب وأشارت الوزارة إلى شروط القبول في مدارس التسامح والأوراق المطلوبة.

التسجيل في مدارس التسامح

قامت وزارة التعليم بتوفير استمارة لإدخال البيانات المطلوبة للطلاب والطالبات الراغبين في التسجيل في مدارس التسامح وذلك بهدف التخفيف عنهم، وتعتبر المبادرة واحدة من أهم المبادرات التي أطلقت في الفترة الأخيرة من أجل دعم الأيتام وأبناء المساجين أو المطلقات والأرامل في نفس الوقت.

وحتى يتم إدخال البيانات يتعين إتمام طلب الموافقة على التسجيل في مدارس التسامح والتي تتمثل في:

الولوج إلى رابط استمارة مدارس التسامح.

يتعين إدخال البيانات المطلوبة بعد النقر على خيار تسجيل الجديد.

تتمثل البيانات في بيانات الطلاب، والمدينة التي يسكنون فيها والجنسية.

بالإضافة إلى إدخال تفاصيل المدرسة التي التحق بها في وقت السابق والصف الذي كان ملتحق به.

يتم إدخال تاريخ الميلاد ورقم الطلاب.

رقم الهوية الوطنية للطلاب.

بعد الانتهاء يتعين أن يتم إدخال كافة البيانات الخاصة بولي الأمر سواء الأب أو الأم أو الشخصي الذي يعول الطلاب.

شروط طلب الموافقة على التسجيل في مدارس التسامح

وهناك مجموعة من الشروط والضوابط التي حددتها وزارة التعليم من أجل قبول الطلاب في مدارس التسامح الجديدة وتتمثل الشروط في:

ينبغي أن يتم إدخال البيانات بشكل صحيح وخصوصًا بيانات العمل لولي الأمر وقيمة الراتب الشهري الذي يحصل عليه في حال كان لديه بالفعل وظيفة.

أن يتم إدراج كافة التفاصيل التي تخص بدلات رسوم التعليم التي توفرها جهات العمل.

ينبغي أن يتم إدخال عدد أفراد الأسرة.

وقد أشارت الوزارة إلى ضرورة تحديد الالتزامات الشهرية الموقعة على ولي الأمر، ومنها أقساط القروض البنكية بالإضافة إلى قيمة الإيجار الشهري للسكن ولن ينظر في أي طلبات لم يتم فيها إدخال كافة البيانات المطلوبة ورفع الأوراق المطلوبة.