القضاء الجزائرى يحقق فى إحراق شاب حيا بعد اتهامه بإشعال حرائق

جدة - نرمين السيد - فتح القضاء الجزائرى، اليوم الخميس، تحقيقا فى قضية إقدام مجموعة من الأشخاص على إحراق شاب حيا الأربعاء، بعد اتهامه بإشعال حرائق فى الجزائر، حسبما أفادت الإذاعة الجزائرية.





وأعلنت النيابة الجزائرية، اليوم الخميس فى بيان فتح تحقيق فى قضية "القتل عن طريق الحرق.. حتى لا تمر هذه الجريمة البشعة دون عقاب".

وتناقلت حسابات لسكان مدينة مليانة (120 كلم غرب العاصمة الجزائرية) على مواقع التواصل تعليقات تعبر عن السخط من "الاعتداء الوحشى" الذى تعرض له جمال بن اسماعيل البالغ من العمر 38 عاما فى منطقة الأربعاء ناث إيراثن، إحدى أكثر المناطق تضررا من حرائق الغابات بولاية تيزى وزو.

وبحسب النيابة "قامت مجموعة من المواطنين بإلقاء القبض على ثلاثة أشخاص كانوا على متن سيارة إثر شكوك راودتهم من أنهم متورطون فى حرائق الغابات وبعد أن اعتدوا عليهم بالضرب تدخلت الشرطة لإنقاذ (الثلاثة) وتحويلهم إلى مقر الشرطة".

وتابع "غير أن المجموعة واصلت تهجمها على مقر الشرطة باستعمال العنف وتمكنوا من إخراج أحد الثلاثة وسحبه إلى ساحة المدينة والاعتداء عليه بالضرب وإضرام النار فى جسده مما أدى إلى وفاته. كما تعرض عناصر الشرطة الذين تدخلوا لحماية الضحية وإنقاذه لإصابات متفاوتة".