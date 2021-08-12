ابو قديس: اعلان نتائج الثانوية صباح الاثنين المقبل في الاردن

دوت الخليج :- قال وزير التربية والتعليم محمد خير أبو قديس ان نتائج الثانوية سوف تعلن صباح الاثنين المقبل . و يعقد وزير التربية والتعليم محمد خير أبو قديس، الاثنين الساعة 10:00 صباحا مؤتمرا صحافيًّا في مركز الوزارة، لإعلان نسب النجاح وأسماء الأوائل في امتحان شهادة الدِّراسة الثانويَّة العامَّة 2021.

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